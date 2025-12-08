Trump defiende segundo ataque con misiles a bote en el Caribe

El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre subsidios agrícolas en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Trump también se retractó en cuanto a si estaba dispuesto a publicar las tomas de video del segundo ataque. La semana pasada, el mandatario les dijo a periodistas que no tenía "ningún problema" en dar a conocer las imágenes, pero el lunes indicó que le dejaría la decisión al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El gobierno republicano enfrenta exhortaciones de legisladores demócratas para que se publiquen las imágenes de la operación del 2 de septiembre en el Caribe, la cual mató a nueve personas a bordo del barco en un ataque inicial, y luego a dos más que habían logrado sobrevivir.

"Estaban tratando de devolver el bote a una posición en la que pudiera flotar, y no queríamos ver eso porque ese bote estaba cargado de drogas", declaró Trump el lunes.

Cuando un reportero le preguntó sobre sus comentarios de la semana pasada en los que planteó que estaba abierto a publicar las imágenes del segundo ataque, Trump negó que esa fuera su posición, y atacó acremente al reportero, calificándolo de "irritante" y "terrible".

Sin embargo, en un diálogo con reporteros el miércoles pasado acerca de las imágenes del ataque, el mandatario señaló: "Cualquier cosa que tengan, ciertamente la publicaríamos".

La operación del 2 de septiembre fue la primera en lo que se ha convertido en una serie de ataques estadounidenses a lo largo de meses a embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental que, según Washington, se enfocan en traficantes de drogas que trabajan en nombre de cárteles, incluidos algunos controlados por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Al menos 87 personas han muerto en 22 ataques conocidos.

Trump ha justificado ampliamente la campaña, diciendo que es necesaria para que su gobierno detenga el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales hacia Estados Unidos. Dice que el país está en un conflicto armado con narcoterroristas.

En una entrevista con Fox News el sábado en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en California, Hegseth indicó que funcionarios estaban revisando el video, pero no se comprometió a publicarlo. "Cualquier cosa que decidiéramos publicar, tendríamos que ser muy responsables" al respecto, expresó Hegseth.

El Pentágono no respondió de momento el lunes a una solicitud de comentarios sobre el estado de la revisión de Hegseth, ni confirmó la afirmación de Trump de que los sospechosos parecían estar tratando de enderezar la embarcación antes de que se efectuara el segundo ataque.

En el Capitolio, los legisladores exigen que el Pentágono entregue al Congreso "videos sin editar de los ataques" contra los cárteles de drogas, amenazando con retener una cuarta parte del presupuesto de Hegseth para viajes si no lo hace. La disposición está incluida en el proyecto de ley de defensa de 900 mil millones de dólares que se prevé que la Cámara de Representantes someta a votación esta semana.

Durante el fin de semana, el senador Tom Cotton, el republicano que encabeza la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que no se opondría a la publicación de las imágenes.

Pero Cotton —que está entre los principales legisladores en las comisiones de seguridad nacional que fueron informados por el almirante de la Armada que está al frente de esos ataques— se encuentra en desacuerdo con los demócratas sobre si el personal militar actuó legalmente al llevar a cabo el segundo ataque para matar a los dos sobrevivientes.

"No es espeluznante. No lo encontré angustiante ni perturbador", señaló, y explicó por qué no tiene inconveniente en la publicación de todas las imágenes. "Se parece a cualquiera de las decenas de ataques que hemos visto contra jeeps y camionetas en Oriente Medio a lo largo de los años".

El representante Jim Himes, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que el video "fue profundamente impactante". Y el representante Adam Smith, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados de la cámara baja, indicó que "no parecía que estos dos sobrevivientes estuvieran en posición de continuar la lucha". Himes y Smith, que hablaron por separado en programas de entrevistas el domingo, han visto el video.

Las sesiones secretas en el Capitolio se llevaron a cabo después de un informe de que el almirante Frank "Mitch" Bradley había ordenado el ataque de seguimiento para cumplir con las exigencias de Hegseth.

Bradley dijo a los legisladores que Hegseth no ordenó “mátenlos a todos”, pero un video de toda la serie de ataques dejó a algunos legisladores con preguntas importantes. Expertos jurídicos han dicho que matar a los sobrevivientes de un ataque en el mar podría ser una violación de las leyes de la guerra.

___

Los periodistas de la AP Konstantin Toropin, Ben Finley y Bill Barrow contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP