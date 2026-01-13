americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump cancela reuniones con funcionarios iraníes y dice a manifestantes: "La ayuda está en camino"

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el martes la cancelación de las conversaciones con funcionarios iraníes mientras sigue la represión de las protestas en Irán, y dijo a los ciudadanos iraníes que “la ayuda está en camino”.

El presidente Donald Trump saluda tras llegar en el Air Force One desde Florida, el domingo 11 de enero de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump saluda tras llegar en el Air Force One desde Florida, el domingo 11 de enero de 2026, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

Trump no ofreció detalles sobre en qué consistiría la ayuda, pero a principios de esta semana dijo que Teherán quería negociar con Washington tras su amenaza de atacar a la República Islámica, que ha causado más de 2.000 muertes, según monitores de derechos humanos.

Sin embargo, con su último mensaje en las redes sociales, Trump pareció hacer un cambio abrupto respecto a su disposición a dialogar con el gobierno iraní.

“Iraníes Patriotas, ¡¡¡SIGAN PROTESTANDO – TOMEN SUS INSTITUCIONES!!!”, escribió Trump en su red Truth Social el martes temprano. “Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que la matanza de manifestantes sin sentido. SE DETENGA. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO.”

El presidente ha amenazado repetidamente a Teherán con acciones militares si su administración encuentra que la República Islámica está usando fuerza letal contra manifestantes antigubernamentales, pero no ha dicho si ha tomado una decisión sobre una respuesta.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Un cajero marca precios de artículos en una tienda en Dallas, el 28 de agosto de 2025. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La inflación en EEUU se moderó en diciembre, pero sigue por encima del objetivo de la Fed

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter