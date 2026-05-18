Trump busca desestimar demanda de $10.000 millones por filtración de sus declaraciones de impuestos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One, el 15 de mayo de 2026, mientras regresa de un viaje a Beijing, China. (Foto AP/Mark Schiefelbein) AP

La divulgación se hizo en una presentación ante un tribunal federal en Florida, donde la demanda fue interpuesta el año pasado.

ABC News informó la semana pasada que Trump estaba dispuesto a retirar su demanda como parte de un acuerdo que crearía un fondo de 1.700 millones de dólares para pagar a aliados del presidente que creen que fueron investigados y procesados injustamente.

La noticia de que la administración Trump estaba contemplando un fondo para pagar a aliados de Trump provocó una reacción inmediata de los demócratas, incluido el representante Jamie Raskin, quien calificó la idea de “inconstitucional”.

Raskin, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, declaró en una entrevista el domingo en “This Week” de ABC: “Esto, por supuesto, es un fondo de agravios políticos que Donald Trump puede usar para recompensar a sus amigos”.

“Si estas personas tienen una causa de acción válida, deberían presentarla ante el tribunal como lo hace cualquier otro estadounidense, y usar el sistema del debido proceso, y demostrar las cosas con pruebas claras y convincentes, o por preponderancia de la evidencia; vayan y demuéstrenlo. Pero la idea de que Donald Trump pueda simplemente repartirlo como si fuera un indulto es absurda”, añadió.

No estaba claro de inmediato quiénes se beneficiarían del fondo, pero su creación refleja las denuncias de Trump de que el Departamento de Justicia de la administración Biden se utilizó como un arma en su contra.

Ha citado como prueba los cargos penales —posteriormente desestimados— que enfrentó entre su primer y su segundo mandato por supuestamente conspirar para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, y por retener documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. Varios de sus asesores también fueron procesados, al igual que cientos de simpatizantes de Trump que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Merrick Garland, quien fue secretario de Justicia con Biden, ha negado repetidamente las acusaciones de politización y ha dicho que sus decisiones siguieron los hechos, las pruebas y la ley. Su Departamento de Justicia también investigó a Biden por su manejo de información clasificada y presentó procesos separados por impuestos y armas contra el hijo de Biden, Hunter.

Aun así, el actual Departamento de Justicia de Trump ha impulsado activamente la campaña de represalias y agravios del presidente, presentando cargos penales contra algunos de sus supuestos adversarios e iniciando una investigación de amplio alcance que busca establecer una conspiración de años entre funcionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia para destruir las perspectivas políticas de Trump y mantenerlo alejado del poder.

No se han presentado cargos en esa investigación y no está claro que alguna vez se presenten.

El republicano presentó una demanda a principios de este año ante un tribunal federal en Florida, alegando que una filtración previa de los registros fiscales confidenciales de él y de la Organización Trump causó “daño reputacional y financiero, vergüenza pública, empañó injustamente sus reputaciones empresariales, los retrató de manera falsa y afectó negativamente la imagen pública del presidente Trump y la de los demás demandantes”.

Los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, también figuran como demandantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP