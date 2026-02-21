Trump aprueba ayuda por desastre a Washington por derrame de aguas residuales en el río Potomac

D.C. Water establece un centro de mando en el sitio en el que la ruptura de una enorme tubería envió aguas residuales sin tratar al río Potomac, en Glen Echo, Maryland, el viernes 23 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen) AP

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció el sábado la aprobación de Trump, lo que permite que la agencia proporcione equipos y recursos para ayudar en la respuesta al derrame del 19 de enero, provocado por la ruptura de una tubería.

La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, solicitó la ayuda federal el miércoles y declaró un estado de emergencia.

La aprobación de Trump de la solicitud de ayuda por desastre se produce después de que criticara la gestión del derrame, culpando a líderes demócratas locales y dirigiendo especialmente sus señalamientos contra el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore.

En sus publicaciones en redes sociales en las que criticó la respuesta, el mandatario manifestó que las autoridades locales no habían pedido ayuda de emergencia y que él tenía la intención de intervenir.

Sin embargo, el gobierno federal ya participaba en la reparación y en la evaluación del impacto de la fuga a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

La tubería, de 183 centímetros (72 pulgadas), conocida como el Interceptor del Potomac, reventó el 19 de enero, enviando millones de litros de aguas residuales sin tratar al río Potomac, justo al norte de Washington, en los primeros cinco días.

La fuga está prácticamente bajo control, pero la reparación completa de la tubería podría tomar meses. La empresa local de suministro de agua, DC Water, ha trabajado junto con la EPA para reparar la fuga y vigilar el impacto en el río.

Las autoridades han dicho que el agua potable de la zona es segura, pero advierten a las personas que usan el río Potomac para actividades recreativas que no tengan contacto directo con el agua.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP