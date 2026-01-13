Trump amenaza con cortar fondos federales a ciudades santuario y sus estados

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci) AP

Tal acción podría tener impactos de gran alcance en todo Estados Unidos, incluso en lugares que no son particularmente amigables con los extranjeros.

Dos intentos previos de Trump de cortar algunos fondos a jurisdicciones santuario fueron bloqueados por los tribunales.

Trump presentó el concepto esta vez al final de un discurso el martes en el Club Económico de Detroit, sin ofrecer detalles específicos.

"A partir del 1 de febrero, no haremos ningún pago a ciudades santuario o estados que tengan ciudades santuario, porque hacen todo lo posible para proteger a los criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses, y eso genera fraude y crimen y todos los otros problemas que vienen", dijo. "Así que no haremos ningún pago a nadie que apoye a las ciudades santuario".

De regreso en Washington, Trump fue cuestionado por los reporteros sobre qué tipo de financiamiento se vería afectado el 1 de febrero: "Ya lo verán", dijo. "Será significativo".

No hay una definición estricta para las políticas de santuario o las ciudades santuario, pero los términos generalmente describen una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los tribunales han rechazado la idea antes

En una orden ejecutiva del año pasado, el presidente ordenó a los funcionarios federales retener dinero de las jurisdicciones santuario que intenten proteger de la deportación a las personas que están en el país ilegalmente.

Un juez federal con sede en California la anuló a pesar de que los abogados del gobierno dijeron que era demasiado pronto para detener el plan cuando no se había tomado ninguna acción y no se habían establecido condiciones específicas.

En 2017, durante el primer mandato de Trump en el cargo, los tribunales anularon su intento de cortar fondos a las ciudades.

Algunos de los detalles son complicados

El Departamento de Justicia publicó el año pasado una lista de tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario.

La lista está compuesta abrumadoramente por lugares donde los gobiernos son de filiación demócrata, incluidos los estados de California, Connecticut y Nueva York, ciudades como Boston y Nueva York, y condados como Baltimore, Maryland y Cook, en Illinois.

Esa lista reemplazó una anterior, que era más larga pero que fue recibida con resistencia por parte de funcionarios que dijeron que no estaba claro por qué sus jurisdicciones estaban en ella.

Gobierno federal ha amenazado con retirar fondos en lugares específicos

El gobierno federal ha tomado medidas para detener el financiamiento de una variedad de programas en las últimas semanas y ya enfrenta impugnaciones legales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha advertido a los estados que se han negado a proporcionar datos sobre los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que se les descontarán fondos administrativos. Una disputa legal sobre la solicitud de información ya estaba en marcha antes de que llegara la amenaza. El dinero aún no ha sido retenido.

El Departamento de Salud y Servicios Sociales federal dijo la semana pasada que retendría el dinero para subsidios de guarderías y otras ayudas a familias de bajos ingresos con niños en cinco estados con gobiernos demócratas debido a sospechas no especificadas sobre fraude. Un tribunal suspendió tal medida.

La administración federal ha intentado usar presión financiera adicional contra Minnesota, un estado donde también ha enviado una oleada de agentes federales para operaciones de inmigración. El Departamento de Agricultura ha dicho que congelará fondos en el estado, pero sin dar muchos detalles.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid también informaron a Minnesota la semana pasada que tienen la intención de retener 515 millones de dólares cada tres meses de 14 programas de Medicaid que fueron considerados "de alto riesgo" después de rechazar un plan de acción correctiva que exigieron debido a acusaciones de fraude. La cantidad equivale a una cuarta parte del dinero federal para esos programas. Los funcionarios estatales dijeron el martes que apelarían.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP