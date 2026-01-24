americateve

Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100 % por su nuevo acuerdo comercial con China

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde Canadá si el vecino del norte seguía adelante con su acuerdo comercial con China.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que si el primer ministro canadiense Mark Carney "piensa que va a convertir a Canadá en un 'Puerto de Descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

Mientras Trump ha librado una guerra comercial durante el último año, Canadá negoció este mes un acuerdo para reducir los aranceles sobre vehículos eléctricos chinos a cambio de menores impuestos de importación sobre productos agrícolas canadienses.

Inicialmente, Trump había dicho que ese acuerdo era lo que Carney "debería estar haciendo y es algo bueno que firme un acuerdo comercial".

La oficina de Carney no respondió a una solicitud de comentarios.

___________________________________

El corresponsal Rob Gillies en Toronto contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

