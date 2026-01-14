Trump afirma que muertes de manifestantes en Irán 'ha cesado', mientras Teherán anuncia ejecuciones

Compartir en:









Un hombre en una motocicleta frente a un enorme cartel de manos sujetando banderas iraníes como señal de patriotismo en Teherán, Irán, el 14 de enero del 2026. (AP foto/Vahid Salemi) AP

Trump no dio detalles. En días pasados aseguró a los iraníes que "la ayuda está en camino" y que su administración "actuaría en consecuencia" para responder al gobierno iraní. Sin embargo, Trump no ha ofrecido detalles sobre cómo podría responder Estados Unidos y no estaba claro si sus comentarios del miércoles indicaban que se abstendría de tomar medidas.

"Hemos sido informados de que las muertes en Irán están cesando, han cesado", dijo Trump. "Y no hay plan para ejecuciones, o una ejecución, o ejecuciones -- así que me han dicho eso con buena autoridad".

