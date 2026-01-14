americateve

Trump afirma que muertes de manifestantes en Irán 'ha cesado', mientras Teherán anuncia ejecuciones

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó que le han dicho "con buena autoridad" que los planes para ejecuciones en Irán han cesado, incluso cuando Teherán ha señalado juicios rápidos y ejecuciones a los detenidos en las recientes protestas.

Un hombre en una motocicleta frente a un enorme cartel de manos sujetando banderas iraníes como señal de patriotismo en Teherán, Irán, el 14 de enero del 2026. (AP foto/Vahid Salemi)
Un hombre en una motocicleta frente a un enorme cartel de manos sujetando banderas iraníes como señal de patriotismo en Teherán, Irán, el 14 de enero del 2026. (AP foto/Vahid Salemi) AP

Trump no dio detalles. En días pasados aseguró a los iraníes que "la ayuda está en camino" y que su administración "actuaría en consecuencia" para responder al gobierno iraní. Sin embargo, Trump no ha ofrecido detalles sobre cómo podría responder Estados Unidos y no estaba claro si sus comentarios del miércoles indicaban que se abstendría de tomar medidas.

"Hemos sido informados de que las muertes en Irán están cesando, han cesado", dijo Trump. "Y no hay plan para ejecuciones, o una ejecución, o ejecuciones -- así que me han dicho eso con buena autoridad".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

