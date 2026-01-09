americateve

Trump afirma que espera "con interés" encuentro con Petro el próximo mes en Washington

QUITO (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el viernes que el encuentro con el mandatario colombiano Gustavo Petro será a inicios del próximo mes, pero pidió al gobernante sudamericano frenar rápidamente el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

“Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas” a su país, subrayó Trump.

El encuentro se concretaría tras un giro inesperado de Trump y en las tensiones de su gobierno con Bogotá. Luego de la acción militar en Venezuela en la que se capturó al expresidente Nicolás Maduro y su esposa el mandatario estadounidense puso en la mira a Colombia advirtiendo una eventual acción militar en la nación andina.

El republicano también acusó a Petro de tener “fábricas de cocaína” y de ser un “hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Esas afirmaciones elevaron la tensión y Petro llamó a una marcha ciudadana para la “defensa de la soberanía”, pero el contacto telefónico que la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, había dicho se gestionó meses atrás, provocó la noche del miércoles un cambio de ánimos de los líderes en medio de la creciente tensión.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, publicó esa misma noche Trump en redes sociales y lo invitó a reunirse en la Casa Blanca.

Ni el presidente Petro ni el gobierno colombiano se han pronunciado hasta el momento sobre el anuncio de la fecha para el encuentro.

The Associated Press solicitó un criterio a la presidencia y la cancillería, pero no recibió respuesta de inmediato.

A lo que sí se refirió el mandatario sudamericano horas antes fue al llamado que hiciera la noche previa el máximo líder de las disidencias de las desparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia alias “Iván Mordisco” para que las diferentes estructuras, incluso algunas rivales, se unan “en la trinchera” contra la acción “intervencionista” de Estados Unidos en Venezuela y la región.

Petro respondió que tal alianza propuesta por el cabecilla “no defiende a Venezuela, ni a Colombia, ni a América Latina” y por el contrario “son la excusa de la invasión”.

“El narco debe ser desarmado y reducirlo”, señaló el mandatario.

——-

Molina reportó desde Quito.

FUENTE: AP

