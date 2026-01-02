americateve

Troy Aikman asesorará a los Miami Dolphins en la búsqueda de un nuevo gerente general

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El quarterback del Salón de la Fama, Troy Aikman, asesorará a los Dolphins de Miami en su búsqueda de un nuevo gerente general.

ARCHIVO - Foto del lunes 11 de noviembre del 2024, el exjugador de la NFL Troy Aikman antes del juego entre los Rams de Los Ángeles y Dolphins de Miami. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea, Archivo)
ARCHIVO - Foto del lunes 11 de noviembre del 2024, el exjugador de la NFL Troy Aikman antes del juego entre los Rams de Los Ángeles y Dolphins de Miami. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea, Archivo) AP

Pero no se espera que Aikman, quien llevó a los Cowboys de Dallas a tres victorias en el Super Bowl y ahora es analista de ESPN, permanezca con la organización más allá de la búsqueda del gerente general, informó ESPN.

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, dio la bienvenida a la ayuda externa.

"Nunca me opongo a tener más información", expresó McDaniel el viernes por la mañana, añadiendo que previamente fue informado por la propiedad de los Dolphins sobre la decisión. “Creo que Troy Aikman habla por sí mismo en términos de las relaciones que ha tenido dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano, y (él) sabe muchas cosas. Esa información es positiva para mí”.

Los Dolphins despidieron al gerente general, Chris Grier, el 31 de octubre después de un inicio de temporada de 2-7. McDaniel ha permanecido como entrenador en jefe a pesar de los cuestionamientos sobre su posición debido a que Miami tiene marca de 7-9 antes del final de temporada regular el domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Champ Kelly, ejecutivo senior de personal de los Dolphins, ha sido el gerente general interino de Miami.

Aikman ha estado en la cabina de transmisión desde que se retiró de una carrera de 12 años durante la cual participó en seis Pro Bowls y lanzó para más de 32.000 yardas.

Comentó el juego de Miami contra los Steelers de Pittsburgh el 15 de diciembre y fue muy crítico con la toma de decisiones de McDaniel en el último cuarto y la gestión del tiempo.

"Este es uno de los cuartos periodos más ridículos que he visto en mucho tiempo", afirmó Aikman durante la transmisión, mientras McDaniel y los Dolphins mostraban poca urgencia mientras iban perdiendo por múltiples anotaciones.

“Entonces me estás diciendo que no le gustó que no anotáramos puntos y que tomáramos demasiado tiempo”, indicó McDaniels el viernes. “A mí tampoco. Esa no era la intención. Y él está haciendo su trabajo... No me molesta en lo más mínimo. De hecho, creo que sería gracioso si lo hiciera”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

