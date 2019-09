Trout y Angelinos cerca de contrato récord de 432 millones

El acuerdo fue divulgado el martes por la fuente que habló con AP bajo la condición no ser identificada debido a que el acuerdo no ha sido completado y no se ha anunciado. El contrato podría oficializarse al término de esta semana, señaló la persona.

Trout establecería un récord en el béisbol al asegurar ingresos de casi 513 millones de dólares, con lo que dejaría atrás los casi 448 millones que Alex Rodríguez se embolsó con Seattle, Texas y los Yanquis de Nueva York entre 1994-2017.

También eclipsaría el contrato de 330 millones y 12 años que Bryce Harper firmó hace poco con los Filis de Filadelfia. Su valor promedio anual de 36 millones rebasaría los 34,4 millones que Zack Greinke cobra en su acuerdo de seis con Arizona que comenzó en 2016. El acuerdo superará el contrato de 356 millones que el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez firmó con la plataforma de streaming DAZN.

Determinar si el contrato de Trout es el más grande de un deportista a nivel mundial es otra cosa. La revista Forbes estimó el astro argentino Lionel Messi recibió 84 millones de dólares del Barcelona en 2017-18 y el portugués Cristiano Ronaldo recibió 61 millones del Real Madrid, pero los detalles precisos de sus contratos son desconocidos.

El acuerdo de Trout incluye una bonificación por firmar y reemplazará el contrato de 144,5 millones y seis años con el que el jardinero iba a cobrar 66,5 millones en las próximas dos temporadas.

Si bien las ofertas en el mercado de agentes libres han sido frías para muchos jugadores, provocando las quejas del sindicato de peloteros, las grandes figuras han estampado su firma en contratos robustos. Cuatro de los siete contratos más jugosos de la historias han sido ultimados desde el 19 de febrero. Los de Trout y Harper se suman a los de Manny Machado (300 millones por 10 años con San Diego) y Nolan Arenado (260 millones por ocho años con Colorado).

Los Ángeles seleccionó a Trout con la 25ta selección general del draft de 2009, y firmó inicialmente por algo más de 1,2 millones. Hizo su debur de Grandes Ligas el 8 de julio de 2011.

A sus 27 de años, en la plenitud de su carrera, Trout es considerado como el mejor pelotero de la actualidad y hubiera sido codiciado como agente libre tras la temporada de 2020.

Trout reside en el sur de Nueva Jersey, no muy lejos de Filadelfia, y Harper había mencionado unas semanas atrás que le entusiasmaba la idea de reclutarle como compañero con los Filis.

Aunque Trout recientemente construyó una casa en su natal Millville, Nueva Jersey, decidió quedarse en la costa oeste con los Angelinos, que vienen de tres campañas seguidas con saldo negativos y que no han ganado un solo partido de postemporada durante su carrera.

Trout y su esposa Jessica no ocultan que disfrutan de la vida en el sur de Californai, y el discreto jardinero optó por esquivar la agencia libre.

Hasta ahora, ha tenido una carrera sensacional, siendo seleccionado para el Juego de Estrellas en cada una de sus siete campañas completas en las Grandes Ligas. Bateó para .312 con 39 jonrones, 79 impulsadas, 24 robos y 122 boletos el año pasado. Ha liderado las mayores en OPS las últimas dos temporadas.

Su promedio de por vida es de .307 con 240 jonrones, 648 impulsadas, 189 robos y 693 boletos. Ganó el premio al Novato del Año en 2012, se llevó el MVP en 2014 y 2016 y quedó segundo cuatro veces en la votación para el MVP, empatando el récord compartido por Stan Musial, Ted Williams y Albert Pujols.

Los grandes contratos no le han salido bien a los Angelinos en tiempos recientes.

Pujols pactó por 240 millones y 10 años previo a la campaña de 2012, pero no pudo sostener su rendimiento previo con San Luis. Josh Hamilton firmó por 125 millones y cinco años previo a la campaña de 2013 y apenas contribuyó 31 jonrones y 123 impusladas en dos años con los Angelinos.

Trout es visto de forma distinta: un jugador formado por el club y que sería el núcleo con Shohei Ohtani, el japonés que puede lanzar y batear. Recuperándose de una cirugía Tommy John, Ohtani podría batear para los Angelinos en algún momento de la primera parte de la temporada y volver a lanzar en la campaña de 2020.

Trout solo alcanzó los playoffs en una oportunidad, cuando los Angelinos ganaron el cetro de la División Oeste de la Liga Americana en 2014 y fueron barridos por Kansas City.