Triunfo de Milei en el Congreso. Senado aprueba primer presupuesto nacional de su gestión

BUENOS AIRES (AP) — El ultraliberal presidente argentino Javier Milei logró el respaldo del Congreso para la sanción del primer presupuesto nacional de su gestión, tras gobernar dos años con gastos y recursos de la administración que lo antecedió.

El Senado aprobó con 46 votos a favor y 25 en contra la previsión de gastos e ingresos del Estado para el próximo año, la cual había recibido media sanción de la Cámara de Diputados el pasado 18 de diciembre.

“Viva la Libertad Carajo”, celebró Milei en su cuenta de X tras aprobarse el primer presupuesto nacional de su gestión. En sus primeros dos años de gobierno, en los que su partido La Libertad Avanza tenía poco peso legislativo, el mandatario gestionó con una prórroga del correspondiente a 2023, de la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023), lo que le permitió manejar partidas de forma discrecional.

La sanción del presupuesto era largamente demandada por los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como señal del compromiso de Milei con la política de ajuste fiscal y el cumplimiento de los pagos de deuda.

El presupuesto aprobado contempla un superávit primario del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero de 0,3% del PBI. Además, prevé una inflación de 10,1% —se espera que este año cierre en torno del 30%— y un crecimiento de 5%.

También proyecta un dólar a 1.423 pesos por unidad para diciembre de 2026 —actualmente cotiza a 1.480— y un incremento de 10,6% de las exportaciones y de 11% de las importaciones.

Respecto al proyecto original, el oficialismo tuvo que ceder en la eliminación de un controvertido capítulo que contemplaba la derogación de leyes vigentes que mejoran el financiamiento para las universidades públicas y las prestaciones por discapacidad. Legisladores de fuerzas aliadas lo habían puesto como condición para votar a favor de la norma.

