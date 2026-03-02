Triplete de Myong Yu Jong impulsa a Corea del Norte ante Uzbekistán en Copa Asia femenina

Myong Yu Jong, izquierda, de Corea del Norte, anota desde el punto penal mientras Zarina Saidova, portera de Uzbekistán, intenta atajar el disparo durante el partido de fútbol de la Copa Asiática Femenina, el martes 3 de marzo de 2026, en Sídney, Australia. (AP Foto/Rick Rycroft) AP

El entrenador Ri Song Ho cuenta con una selección de Corea del Norte que incluye a jugadoras a las que condujo al título del Mundial Femenino Sub-20 en 2024. Corea del Norte ha ganado el título continental tres veces.

Myong abrió el marcador con un remate en el sexto minuto tras una combinación bien elaborada por la derecha.

Kim Kong Yong abrió hacia la banda para Chae Un Yong y luego envió el balón de vuelta al área para conectar un centro con un cabezazo en plancha con dirección a portería, que se desvió en una defensora uzbeka y quedó perfecto para que Myong definiera por encima de la guardameta.

A los pocos minutos, la portera uzbeka Maftuna Jonimqulova chocó con fuerza con una compañera y necesitó atención en la cabeza y el cuello mientras permanecía encorvada en el campo. La sacaron del terreno de juego en camilla con un collarín protector.

Tras una demora de unos seis minutos, el partido se reanudó y Myong convirtió penales en los minutos 24 y 41 para dejar el 3-0 al descanso.

Después de que se señalara un penal por mano en el minuto 40, Myong, de 22 años, marcó desde los once metros con un disparo a la izquierda que superó a la portera, que se estiró en la zambullida, en una jugada que fue casi una repetición de su intento anterior.

La defensa uzbeka se ajustó en la segunda mitad y mantuvo sin anotar a las norcoreanas.

La campeona defensora China jugaba contra Bangladesh en el partido posterior del Grupo B.

El debut de Irán

Zahra Ghanbari y la selección de Irán permanecieron de pie mientras sonaba su himno nacional el lunes por la noche en Gold Coast, muy lejos de la guerra que comenzó el fin de semana con un gran ataque de Israel y Estados Unidos.

Antes de la derrota inicial por 3-0 ante Corea del Sur, la entrenadora de Irán, Marziyeh Jafari, declinó comentar los ataques militares o la muerte del líder supremo de su país, el ayatolá Ali Khamenei, y señaló que el plantel necesitaba concentrarse en el torneo.

Jafari indicó que el partido contra las subcampeonas de 2022 fue un debut difícil. No será más sencillo, ya que Irán tendrá dos días de descanso antes de enfrentar a la anfitriona Australia en el mismo escenario.

“En general, fue un buen partido. Corea (del Sur) jugó muy bien y, en última instancia, las felicito”, manifestó. “Pero espero que, de cara a lo que viene, podamos recuperarnos en el próximo partido”.

Las australianas vienen de una victoria por 1-0 sobre Filipinas en el partido inaugural del torneo, que atrajo a una asistencia récord de 44.379 personas en Perth, con la estrella local Sam Kerr anotando el único gol.

