americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Triplete de Mason Greenwood ayuda en goleada 9-0 del Marsella al Bayeux en la Copa de Francia

BAYEUX, Francia (AP) — Mason Greenwood anotó una tripleta y asistió en otros dos goles para que el Marsella aplastara el martes 9-0 al club amateur Bayeux de la sexta división y alcanzara los octavos de final de la Copa de Francia.

Greenwood fue el máximo goleador del Marsella la temporada pasada con 22 goles en todas las competiciones y ya tiene 19 en 25 partidos esta campaña.

Su compañero de ataque Amine Gouiri aportó dos goles y una asistencia frente a un Bayeux con mucho espíritu pero defensivamente débil. El Marsella llevó su cuenta en la Copa de Francia a 15 tantos en dos partidos, después de superar 6-0 al Bourg-en-Bresse de tercera división en la ronda anterior.

Greenwood, quien jugó anteriormente para el Manchester United, completó su tripleta a los 90 minutos.

El Marsella recibirá al Rennes en un duelo entre conjuntos de la primera división en la próxima ronda a principios de febrero.

El actual campeón, Paris Saint-Germain, perdió el lunes 1-0 en casa ante su rival capitalino Paris FC.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter