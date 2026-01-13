Triplete de Mason Greenwood ayuda en goleada 9-0 del Marsella al Bayeux en la Copa de Francia

Greenwood fue el máximo goleador del Marsella la temporada pasada con 22 goles en todas las competiciones y ya tiene 19 en 25 partidos esta campaña.
BAYEUX, Francia (AP) — Mason Greenwood anotó una tripleta y asistió en otros dos goles para que el Marsella aplastara el martes 9-0 al club amateur Bayeux de la sexta división y alcanzara los octavos de final de la Copa de Francia.
Greenwood fue el máximo goleador del Marsella la temporada pasada con 22 goles en todas las competiciones y ya tiene 19 en 25 partidos esta campaña.
Su compañero de ataque Amine Gouiri aportó dos goles y una asistencia frente a un Bayeux con mucho espíritu pero defensivamente débil. El Marsella llevó su cuenta en la Copa de Francia a 15 tantos en dos partidos, después de superar 6-0 al Bourg-en-Bresse de tercera división en la ronda anterior.
Greenwood, quien jugó anteriormente para el Manchester United, completó su tripleta a los 90 minutos.
El Marsella recibirá al Rennes en un duelo entre conjuntos de la primera división en la próxima ronda a principios de febrero.
El actual campeón, Paris Saint-Germain, perdió el lunes 1-0 en casa ante su rival capitalino Paris FC.
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
