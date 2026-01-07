americateve

Triple de Quickley sobre la bocina da la victoria a Raptors 97-96 ante Hornets, 5ª en seis juegos

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Immanuel Quickley encestó un triple desde la parte superior de la llave al sonar la bocina y los Raptors de Toronto remontaron un déficit de diez puntos en el último cuarto para vencer 97-96 a los Hornets de Charlotte la noche del miércoles.

Immanuel Quickley (5) y Sandro Mamukelashvili (54), de los Raptors de Toronto, celebran en la duela en el juego de baloncesto ante los Hornets de Charlotte, durante la segunda mitad, el miércoles 7 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Krista Jasso)
Immanuel Quickley (5) y Sandro Mamukelashvili (54), de los Raptors de Toronto, celebran en la duela en el juego de baloncesto ante los Hornets de Charlotte, durante la segunda mitad, el miércoles 7 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Krista Jasso)

RJ Barrett terminó con 28 puntos y siete rebotes, mientras que Quickley añadió 21 unidades. Scottie Barnes contribuyó con 17 tantos mientras los Raptors ganaron por quinta vez en seis juegos.

Collin Sexton lideró a los Hornets con 22 puntos.

LaMelo Ball, quien anotó 15, realizó una bandeja con la mano izquierda a 1,6 segundos del final para dar a los Hornets una ventaja de 96-94. Pero Quickley se liberó en una jugada de saque lateral y encestó su tercer triple del partido, provocando un fuerte gemido colectivo de la multitud local.

Charlotte tuvo 18 pérdidas de balón frente a las seis de Toronto.

Los Hornets no lograron seguir su victoria sorpresiva de 124-97 sobre el campeón defensor de la NBA, el Thunder de Oklahoma City, el lunes por la noche, a pesar de un fuerte comienzo en el que tomaron una ventaja temprana de 11-2. Sin embargo, los Raptors rápidamente respondieron con una racha de 17-3 para tomar la delantera.

Charlotte se fue al vestuario con una ventaja de 50-45 al medio tiempo gracias a 11 unidades de Kon Knueppel, quien tuvo una rara noche de tiros fallidos, terminando cuatro de 17 desde el campo y tres de 11 desde la línea de tres puntos. Los Hornets ampliaron la ventaja a diez al inicio del último cuarto después de que Moussa Diabate robó un pase en la mitad de la cancha y recorrió el campo anotando con una bandeja giratoria.

