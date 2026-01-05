americateve

Triple de Durant en los últimos segundos da a los Rockets victoria 100-97 sobre los Suns

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 26 puntos y su triple con 1,1 segundos por jugarse llevó a los Rockets de Houston a una victoria de 100-97 sobre los Suns de Phoenix el lunes por la noche.

Kevin Durant (7), de los Rockets de Houston, se eleva para conseguir un triple para ganar el partido de baloncesto de la NBA en contra de los Suns de Phoenix ante el intento de defensa de Royce O'Neale, el lunes 5 de enero de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El juego estaba empatado cuando Durant encestó desde 27 pies para darle la victoria a los Rockets sobre su antiguo equipo. Durant se unió a los Rockets procedente de Phoenix este verano en un intercambio de gran magnitud que envió a Dillon Brooks y Jalen Green a los Suns.

El intento de triple de Devin Booker rebotó en el aro después de que Durant le dio la ventaja a Houston para finalizar el encuentro.

Los Suns tuvieron la oportunidad de tomar la delantera antes del tiro ganador de Durant, pero el intento de triple de Booker falló. Phoenix consiguió el rebote, pero el reloj de tiro expiró, dando el balón a Houston con 5,1 segundos por jugarse.

Amen Thompson y Jabari Smith Jr. añadieron 17 unidades cada uno para ayudar a Houston a conseguir su quinta victoria en seis juegos.

Booker anotó 27 puntos y Brooks tuvo 15 para los Suns, cuya racha de dos victorias consecutivas terminó.

Los Rockets lideraban por siete con menos de cinco minutos por jugarse antes de que los Suns usaran una racha de 10-0, con ocho unidades de Booker, para tomar una ventaja de 97-94 con aproximadamente dos y medio minutos restantes.

Smith hizo un tiro libre con seis minutos restantes, pero los Rockets no habían anotado un tiro de campo en casi cuatro y medio minutos cuando una jugada de tres puntos de Thompson empató el marcador con menos de dos por jugarse.

Alperen Sengun de Houston se ausentó tras torcerse el tobillo derecho el sábado y el entrenador Ime Udoka dijo que se espera que el pívot se pierda de diez a 14 días debido a la lesión.

El juego se retrasó brevemente en el segundo cuarto debido a un mal funcionamiento de los relojes y el marcador antes de que el juego se reanudara sin que ninguno funcionara y el locutor del estadio anunciara periódicamente el tiempo en el reloj del juego y el reloj de tiro.

El reloj y el marcador comenzaron a funcionar con aproximadamente cuatro minutos restantes en la primera mitad, y los relojes de tiro se restauraron para el inicio del tercer cuarto.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

