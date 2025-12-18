americateve

Triple de Brunson en último minuto y robo de Anunoby ayudan a Knicks a vencer 114-113 a Pacers

INDIANAPOLIS (AP) — Jalen Brunson encestó un triple decisivo con 4.4 segundos por jugar y anotó 25 puntos, OG Anunoby robó el pase de saque siguiente y los Knicks de Nueva York se recuperaron el jueves por la noche para una victoria de 114-113 sobre los Pacers de Indiana.

El base estadounidense de los Knicks de Nueva York, Jalen Brunson (11), lanza frente al base canadiense de los Pacers de Indiana, Bennedict Mathurin (00), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el jueves 18 de diciembre de 2025. (AP Photo/AJ Mast)
El base estadounidense de los Knicks de Nueva York, Jalen Brunson (11), lanza frente al base canadiense de los Pacers de Indiana, Bennedict Mathurin (00), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el jueves 18 de diciembre de 2025. (AP Photo/AJ Mast)

Brunson también sumó siete rebotes y siete asistencias mientras los Knicks extendieron su racha ganadora a siete juegos. Mikal Bridges añadió 22 puntos y ocho rebotes, y Tyler Kolek tuvo 16 puntos y 11 asistencias, ambos máximos de su carrera, en una noche en la que los campeones de la Copa NBA estaban mermados y cayeron en un agujero temprano de 16 puntos.

Andrew Nembhard terminó con 31 puntos con un 12 de 19 en tiros. También acertó cuatro de cinco en triples. Pascal Siakam tuvo 26 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, y Bennedict Mathurin finalizó con 16 puntos y ocho rebotes.

Los campeones defensores de la Conferencia Este perdieron su tercer partido consecutivo desde que el entrenador Rick Carlisle ganó su juego número 999. Necesita uno más para convertirse en el undécimo miembro del exclusivo club de las 1,000 victorias y el primero desde el entonces entrenador de Filadelfia, Doc Rivers, en noviembre de 2021.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

