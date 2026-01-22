americateve

Trinity Rodman firma nuevo contrato de 3 años con el Spirit de Washington en la NWSL

La delantera Trinity Rodman ha acordado un contrato de tres años para permanecer con el Spirit de Washington y poner fin a meses de especulación sobre el futuro de la medallista olímpica de oro en la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

ARCHIVO - Trinity Rodman, delantera del Spirit de Washington, calienta antes de un partido ante el Gotham de Nueva Jersey/Nueva York, el 22 de noviembre de 2025 (AP Foto/Justine Willard, archivo)
ARCHIVO - Trinity Rodman, delantera del Spirit de Washington, calienta antes de un partido ante el Gotham de Nueva Jersey/Nueva York, el 22 de noviembre de 2025 (AP Foto/Justine Willard, archivo) AP

“Creo que siempre he tenido una visión y una idea de lo que quería que fuera mi legado”, afirmó Rodman el jueves, durante un evento en Los Ángeles donde se anunció su nuevo acuerdo. "Estamos logrando eso y estoy muy agradecida por ello".

La especulación sobre el futuro de Rodman con el Spirit generó críticas al tope salarial de la NWSL y si éste impedía que la liga atrajera y mantuviera a las mejores jugadoras.

Rodman, de 23 años, se convirtió en agente libre al final de la temporada pasada después de cinco años con el Spirit.

Al ser una de las mayores estrellas de la NWSL, mantenerla en la liga se consideraba de vital importancia, ya que otras estrellas de la selección nacional de Estados Unidos, incluidas Naomi Girma y Alyssa Thompson, optaron por jugar en Europa.

Rodman, quien ganó una medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París, había atraído el interés de equipos europeos que no tienen un tope salarial.

“No puedo pensar en el Washington Spirit sin ella. Y espero que ella no pueda pensar en su carrera sin el Washington Spirit", expresó la propietaria del Spirit, Michele Kang. "Así que esto es realmente monumental y fue realmente importante, no solo para el Spirit, especialmente para nuestros fanáticos que esperan verla. Vienen al Audi Field".

Rodman manifestó que siempre quiso quedarse con el Spirit.

"Al tomar mi decisión, la única pregunta que me hicieron fue: '¿Sientes que has terminado con el Spirit? ¿Puedes decir eso y sentirte segura al irte?'", comentó. "No necesité ni medio segundo, y dije: 'No, no lo estoy. No me siento lista para tomar una decisión diferente. Eso es solo, nuevamente, ser reclutada aquí y desarrollarme y madurar y aprender, y fallar, en el Spirit, en D.C., se ha convertido en gran parte de mi legado y mi historia. Pero además de eso, todavía siento que hay mucho más que tengo para dar y mucho más que quiero hacer".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

