Trillizos adolescentes representan a Jamaica: uno compite en Olímpicos, dos animan tras quedar fuera

Los trillizos adolescentes que representan a Jamaica en las carreras de esquí se dirigirán a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina: uno para competir y dos para animarlo desde las gradas.

La familia Rivers, Henry y Karen, con sus hijos, los trillizos Henniyah, Henri IV y Helaina en foto el 3 de diciembre del 2025 en Beaver Creek, Colorado. (AP Foto/Pat Graham)
La familia Rivers, Henry y Karen, con sus hijos, los trillizos Henniyah, Henri IV y Helaina en foto el 3 de diciembre del 2025 en Beaver Creek, Colorado. (AP Foto/Pat Graham) AP

Las posibilidades de Helaina y Henniyah Rivers, de ganarse un lugar junto a su hermano Henri IV, se evaporaron el fin de semana pasado, cuando se quedaron a poco de lograrlo. Pero el equipo Rivers aún se dirigirá el mes próximo a Bormio, Italia, para ver a Henri IV competir en el eslalon.

Los trillizos estaban en una misión este invierno para representar a Jamaica, el país natal de su madre, en los Juegos Olímpicos y cumplir un sueño familiar que comenzó cuando su padre, siendo niño, encontró un par de esquíes y botas en un ático. Quieren ser un catalizador para inspirar a otros esquiadores negros en lo que es un deporte predominantemente blanco.

Por supuesto, las hermanas estaban decepcionadas. Desde noviembre, cada una ha competido más de 20 veces en carreras por todas partes en un esfuerzo por ganarse un lugar. Pero todo se ha canalizado ahora en apoyo y felicidad por su hermano.

“Solo les dije lo orgulloso que estaba de todo lo que han hecho hasta este punto”, expresó su padre, Henri, en una entrevista telefónica con The Associated Press. “No importa si clasificas o no, intentaste y diste lo mejor de ti. Lo dejaste todo en la pista y eso es todo. Haces lo mejor cada vez y no importa tanto dónde estén los resultados”.

Los jóvenes de 18 años, nacidos con minutos de diferencia en Brooklyn, han estado por todo el mundo compitiendo en carreras de menor nivel en un esfuerzo por clasificar para los eventos técnicos, eslalon y eslalon gigante. Su última oportunidad fue el fin de semana pasado en el área de esquí Proctor en Nueva Hampshire, una carrera de eslalon.

Henniyah fue 55ª mientras que Helaina llegó a la segunda manga pero no terminó. Simplemente se quedaron sin tiempo para mejorar lo suficiente su ubicación como para ganarse un lugar en Cortina, el sitio de las carreras femeninas que contará con Mikaela Shiffrin y Lindsey Vonn, de 41 años.

“Ellas lo ven como pensando: '¡Oh, no lo logré’!", comentó su padre. “No tiene nada que ver con eso. Perseveraron. Hemos estado en la carretera durante las últimas ocho semanas y simplemente aguantaron e hicieron lo que tenían que hacer. Se quedaron un poco cortas. Está bien”.

En dos semanas, la familia se va a Italia. Sus integrantes verán a Henri IV desfilar en la ceremonia de apertura, con su nuevo equipo de Jamaica, y luego lo animarán cuando compita el 16 de febrero en el eslalon.

“No hay manera de que no estemos allí para eso”, manifestó el padre.

Después de los Juegos Olímpicos, los trillizos pondrán su mirada en el campeonato mundial juvenil de esquí alpino que se llevará a cabo en Noruega del 5 al 15 de marzo.

Luego, vendrá el entrenamiento con la vista puesta en los Juegos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses.

“Pueden ver lo que va a suceder”, dijo su padre, quien es el presidente de la National Brotherhood of Snowsports (NBS), una organización que ayuda a atletas negros en deportes de invierno. “Así que en 2030, todos van a representar. Todos lo lograrán.

"Tienen varias oportunidades más por delante".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

