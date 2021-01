Tribus fustigan a congresista opuesto a nominada de Biden

El representante republicano Pete Stauber, miembro de la subcomisión de la cámara baja para asuntos de los pueblos indígenas, les ha estado pidiendo a otros legisladores que se le sumen en llamados al equipo de transición de Biden para que retire la nominación de Haaland. Stauber no tiene voz ni voto en la confirmación de Haaland.

En una carta solicitando apoyo, Stauber menciona la oposición de Haaland a las exploraciones de gas en tierras públicas y su apoyo al “Green New Deal”, una propuesta de ley para responder al cambio climático y la inequidad económica.

“Nominar a la representante Haaland es una amenaza directa a los hombres y mujeres trabajadores y un rechazo al uso responsable de los recursos naturales de Estados Unidos”, escribió Stauber en su carta.

Políticas como el Green New Deal “establecerían una moratoria en la minería en el norte de Minnesota”, dice una declaración de la oficina de Stauber.

Una carta del 14 de enero firmada por los líderes de las tribus Mille Lacs Band of Ojibwe, Bois Forte Band of Chippewa, Grand Portage Band of Lake Superior Chippewa, Fond du Lac Band of Lake Superior Chippewa y Leech Lake Band of Ojibwe acusa a Stauber de doblegarse ante los grandes intereses industriales a expensas de ellas.

“Esta nominación histórica es más importante para nosotros y para toda la nación indígena que ninguna otra al gabinete en la historia reciente”, escribieron los líderes tribales en su carta. “La nominación de la primera y única persona indígena nominada a un puesto en el gabinete va a repercutir en toda la nación indígena”.

La Alianza de Tribus Soberanas del Medio Oeste, que representa a 35 naciones tribales en la región, también le escribió a Stauber, llamando la campaña del representante contra Haaland “ofensiva, hostil e irresponsable”.

El presidente de la Alianza, Aaron Payment, dijo que Stauber había “subordinado los intereses de las tribus indígenas a los intereses de aquellos que usted representa sin ninguna consulta con las tribus”.

Haaland, miembro de los Laguna Pueblo, sirve con Stauber en la Comisión de Recursos Naturales de la cámara baja. Si es confirmada, encabezaría un departamento con amplia supervisión de las tierras tribales en el país.