Tribunal en Yemen condena a muerte a 19 por ayudar a coalición saudí

El veredicto, emitido el domingo y que puede ser apelado, se produjo pocos días después de que los hutíes y el gobierno yemení reconocido internacionalmente acordaron el mayor canje de prisioneros del conflicto, en el que serán liberados 1.600 detenidos de ambos bandos.

El Tribunal Penal Especializado de la capital, Saná, dictó el fallo, según el Ministerio de Justicia administrado por los hutíes. Otras cuatro personas recibieron penas de prisión de entre dos y 10 años, indicó el ministerio en un comunicado.

El ministerio sostuvo que los acusados fueron declarados culpables de crear un grupo armado que brindó apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudí entre 2015 y 2023. También señaló que llevaron a cabo ataques contra puestos de control operados por los hutíes e instalaciones de seguridad en la provincia sureña de Dhale.

El ministerio informó que los cargos contra otros cinco fueron retirados tras sus muertes, sin explicar las circunstancias.

Yemen se hundió en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y gran parte del norte del país y obligaron al gobierno a exiliarse. La coalición, que hasta hace poco incluía a Emiratos Árabes Unidos, intervino al año siguiente en un intento de devolver al gobierno al poder.

El veredicto fue el más reciente en una represión de años por parte de los hutíes en las zonas bajo su control. Los rebeldes han encarcelado a miles de personas, incluidos empleados de Naciones Unidas.

Tribunales en áreas controladas por los hutíes ya habían impuesto duras condenas a quienes fueron acusados de colaborar con la coalición saudí, en juicios que grupos de derechos humanos criticaron por considerarlos injustos. En noviembre, un tribunal de Saná declaró culpables a 17 personas de espiar para gobiernos extranjeros y las condenó a muerte.

Los rebeldes ejecutaron a nueve personas en septiembre de 2021, tras ser condenadas por su implicación en la muerte de un alto funcionario hutí, Saleh al-Samad, en un ataque aéreo de la coalición saudí en abril de 2018.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP