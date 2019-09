Tribunal venezolano excarcela a periodista alemán

CARACAS (AP) — Un tribunal de Caracas acordó el viernes la liberación del periodista y documentalista alemán Billy Six, quien estaba detenido desde noviembre del año pasado en una sede de la policía política venezolana, anunció una organización humanitaria local.

Six, quien es procesado por la supuesta violación de zonas de seguridad, fue excarcelado y se le dictó una medida cautelar de presentación cada quince días en tribunales, indicó a The Associated Press Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, que se dedica a la defensa de los derechos humanos de los periodistas y la libertad de expresión.