Tribunal Superior de Reino Unido dice que prohibir el grupo Palestine Action fue ilegal

LONDRES (AP) — El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido dictaminó el viernes que la decisión del gobierno de ilegalizar el grupo activista Palestine Action considerándolo una organización terrorista fue ilegal.

Manifestantes sostienen carteles en contra del genocidio y a favor de Palestine Action a las puertas del alto tribunal de Reino Unido, el 13 de febrero de 2026, en Londres. (Jonathan Brady/PA via AP)
Los jueces Victoria Sharp, Karen Steyn y Jonathan Swift, señalaron que la prohibición seguirá vigente mientras el gobierno considera una posible apelación.

El año pasado, el gobierno británico declaró al grupo propalestino como organización terrorista, como milicias como Al Qaeda y Hamás, lo que hace que pertenecer o apoyar a Palestine Action sea un delito penado con hasta 14 años de cárcel. Desde entonces, más de 2.000 personas han sido detenidas por exhibir carteles con la frase “I support Palestine Action” (“Apoyo a Palestine Action”).

El gobierno prohibió Palestine Action después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea en junio para protestar por el apoyo militar británico a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

