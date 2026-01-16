americateve

Tribunal ruso evalúa demanda del Banco Central contra Euroclear por activos congelados

MOSCÚ (AP) — Una corte en Moscú comenzó a considerar el viernes una demanda presentada por el Banco Central de Rusia contra Euroclear, la cámara de compensación financiera con sede en Bruselas que posee la mayor parte de los activos rusos congelados por la Unión Europea.

Participantes se reúnen en el Tribunal de Arbitraje de Moscú para una audiencia sobre la demanda del Banco Central de Rusia contra la cámara de compensación financiera belga Euroclear, en Moscú, Rusia, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)
La demanda busca recuperar 18,2 billones de rublos (232.000 millones de dólares) en daños incurridos cuando a Rusia se le prohibió gestionar y disponer de sus fondos y valores en Euroclear, informó el banco. El caso se lleva a cabo a puerta cerrada.

La UE ha congelado activos rusos por valor de 210.000 millones de euros (244.000 millones de dólares) como parte de las sanciones impuestas a Moscú después que enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022. Euroclear posee alrededor de 193.000 millones de euros (225.000 millones de dólares) de los fondos incautados.

El Tribunal de Arbitraje de Moscú retomó el caso a pesar de que la UE el mes pasado dejó de lado su plan inicial de utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, tras no lograr convencer a Bélgica de que estará protegida de las represalias de Rusia. En su lugar, el bloque optó por pedir prestados 90.000 millones de euros en los mercados de capital para proporcionar un préstamo sin intereses a Ucrania a fin de satisfacer sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años.

El Banco Central de Rusia ha condenado el uso de activos congelados para ayudar a Ucrania como "ilegal, contrario al derecho internacional", argumentando que violan "los principios de inmunidad soberana de los activos".

