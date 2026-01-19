Tribunal ruso condena a estadounidense a cinco años por cargos de transporte ilegal de armas

Compartir en:









El ciudadano estadounidense, identificado como Charles Wayne Zimmerman, recibió una sentencia de cinco años por parte del tribunal en el balneario ruso del mar Negro de Sochi después de que se encontrara un rifle en su yate en junio. Funcionarios de aduanas rusos encontraron el arma cuando inspeccionaron el barco a su llegada a Sochi.

El servicio de prensa de los tribunales regionales dijo en un comunicado que Zimmerman dijo a la corte que viajó a Rusia para conocer a una mujer con la que había contactado previamente en línea. Agregó que Zimmerman argumentó que había comprado el arma para defensa personal y que no sabía que no estaba permitido tenerla en su yate.

No hubo comentarios inmediatos de las autoridades de Estados Unidos.

Zimmerman es uno de los pocos estadounidenses que permanecen bajo custodia rusa después de una serie de intercambios de prisioneros de alto perfil con Estados Unidos en los últimos años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP