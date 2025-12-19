americateve

Tribunal rumano condena al rapero estadounidense Wiz Khalifa a nueve meses por posesión de drogas

BUCAREST, Rumania (AP) — El rapero estadounidense Wiz Khalifa fue condenado por un tribunal en Rumania a nueve meses de cárcel por posesión de drogas, más de un año después de haber participado en un festival de música en el país de Europa del Este.

ARCHIVO - Wiz Khalifa, miembro del elenco de Spinning Gold, posa en el estreno de la película, el miércoles 29 de marzo de 2023, en el Directors Guild of America en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)
ARCHIVO - Wiz Khalifa, miembro del elenco de "Spinning Gold", posa en el estreno de la película, el miércoles 29 de marzo de 2023, en el Directors Guild of America en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Khalifa fue detenido por la policía rumana en julio de 2024 tras presuntamente fumar cannabis en el escenario del festival Beach, Please! en Costinesti, un balneario en el condado de Constanta. Los fiscales dijeron que al rapero, cuyo nombre verdadero es Cameron Jibril Thomaz, se le encontraron más de 18 gramos de cannabis y que consumió parte de ello en el escenario.

El Tribunal de Apelaciones de Constanta dictó la sentencia el jueves después de que Khalifa fuera condenado por "posesión de drogas peligrosas, sin derecho, para consumo personal", según la agencia nacional de noticias de Rumania, Agerpres. La decisión es definitiva.

La sentencia se produjo después de que un tribunal inferior en el condado de Constanta en abril impusiera a Khalifa una multa penal de 3.600 lei (830 dólares) por "posesión ilegal de drogas peligrosas", pero los fiscales apelaron la decisión del tribunal y buscaron una sentencia más grave.

Rumania tiene algunas de las leyes de drogas más severas de Europa. La posesión de cannabis para uso personal está criminalizada y puede resultar en una sentencia de prisión de entre tres meses y dos años, o una multa.

No está claro si las autoridades rumanas buscarán presentar una solicitud de extradición, ya que Khalifa es ciudadano de Estados Unidos y no reside en Rumania.

El rapero de 38 años, originario de Pittsburgh, saltó a la fama con su mixtape revelación "Kush + Orange Juice". En el escenario en Rumania el verano pasado, el popular rapero fumó un gran cigarrillo enrollado a mano mientras cantaba su éxito "Young, Wild & Free".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

