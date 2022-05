Tribunal restablece inmunidad a 3 exfuncionarios catalanes

El tribunal italiano quería ver primero cómo se pronunciaba el tribunal general de la Unión Europea sobre el recurso de Puigdemont al retiro de su inmunidad como eurodiputado que el tribunal de la UE con sede en Luxemburgo confirmó en julio.

Puigdemont, de 59 años, ha logrado evitar la extradición desde que fijó su residencia en Waterloo, Bélgica, y no se le ha impedido trabajar. En su orden, el tribunal señaló, sin embargo, que “el hecho de que las autoridades belgas no hayan entregado los recurrentes a las autoridades españolas no puede servir para descartar la alta probabilidad de su detención”.

Se espera que la batalla judicial continúe durante meses, o incluso años, debido a las apelaciones.

Fuente: Associated Press