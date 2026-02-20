Tribunal de Perú ordena liberar a exministro tras anular su sentencia por el asesinato de periodista

Una copia de la decisión, revisada por la AP, también indica que Daniel Urresti, un popular político de 69 años, debe ser liberado de forma inmediata. El abogado de Urresti, Miguel Soria, dijo a la televisora N que el tribunal indicó que los hechos habian prescrito en 2008 y el inicio del juicio fue posterior.

Urresti fue ministro del Interior en 2014, durante el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016), candidato presidencial en 2022, dos veces candidato al municipio de Lima, legislador entre 2020 y 2021 e invitado con frecuencia por los medios locales para opinar sobre la política local.

Su vida dio un giro cuando un juicio desenterró su comportamiento cuando era un joven oficial del Ejército en la zona más violenta de Perú durante el conflicto armado interno.

En 2023 fue condenado a prisión luego que la justicia determinó que participó junto a otros militares en el crimen del periodista Hugo Bustíos, quien fue emboscado, ametrallado y dinamitado el 24 de noviembre de 1988 en un camino rural de la región Ayacucho cuando iba junto a otro colega —que sobrevivió— a cubrir el asesinato de dos campesinos. La dinamita le destrozó la cara y le arrancó un brazo, según el fallo.

La madrugada del 13 de abril de 2023 Urresti escuchó la extensa sentencia de cárcel —que había comenzado a ser leída por el tribunal el día anterior— junto a su esposa e hija, a quienes abrazó antes de ser apresado por la policía y llevado a una cárcel de Lima.

La anulada condena contra el político se logró en un segundo juicio, luego que un primer proceso absolvió a Urresti en un juicio plagado de errores , según la familia del periodista asesinado.

Por el asesinato del periodista fueron condenados a más de 15 años de cárcel, en otro proceso, los oficiales Víctor La Vera, jefe de la base militar de Castropampa, cercana al paraje donde mataron al periodista, y el oficial Amador Vidal, quien desde prisión acusó a Urresti ante las autoridades de integrar el grupo de asesinos.

La zona donde ocurrió el crimen del periodista se llama Huanta, una provincia de la región Ayacucho, ubicada a 612 kilómetros al sureste de Lima. Pese a ser una zona celebrada por su belleza paisajística y conocida como la “Esmeralda de los Andes”, fue una de las provincias más violentas durante la guerra interna entre 1980 y 2000, según expertos.

En 2015 y 2016 The Associated Press visitó Huanta y conversó con quienes vivieron la época de la violencia. Herminia Oré, presidenta de las personas desaparecidas y torturadas, dijo que Huanta vivía “en una paranoia” en medio de los enfrentamientos entre los militares y Sendero Luminoso.

Según una Comisión de la Verdad, el conflicto armado interno en Perú dejó unos 70.000 muertos, la mayoría peruanos de zonas rurales y cuya lengua era el quechua y el ashaninka.

