Tribunal de Perú condena a dos personas por esclavitud laboral en caso vinculado a incendio en 2017

Según la fiscalía, la sentencia de 35 años para Jonny Coico y de 32 para Vilma Zeña, dictada la víspera por la Corte Superior de Lima, es la primera firme en segunda instancia que tiene lugar en Perú por el delito de esclavitud laboral, “lo que constituye un precedente importante para la justicia peruana”.

La fiscalía explicó en un comunicado que Coico y Zeña obtenían "ganancias económicas indebidas" al vender bombillas de luz de marcas baratas que borraban para sustituirlas por otras de reconocidas firmas. Para ello contrataban a jóvenes que realizaban la falsificación mientras estaban encerrados en un contenedor metálico ubicado en el quinto piso de un edificio en Lima.

La condición de esclavitud laboral se conoció el 23 de junio de 2017 cuando se produjo un incendio en el edificio, ubicado a 15 cuadras del palacio presidencial, que provocó nubes de humo que se dispersaron por varios kilómetros, convocó a 400 bomberos e incluso al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Los bomberos intentaron rescatar a los trabajadores Jorge Luis Huamán, de 19 años, y Jovi Herrera, de 20, sin lograrlo. Uno de ellos sacó, por un agujero del contenedor, un brazo empuñando un tubo fluorescente. Las cadenas de televisión mostraron a Rosa Villalobos, madre de Huamán, parada frente al incendio que consumía a su hijo. "Mi hijo me decía que el dueño les echaba llave”, dijo ese día la mujer a la radio local RPP.

El bombero Fernando Campos dijo por su lado a The Associated Press que la temperatura del edificio superaba los 800 grados centígrados. En el inmueble también se guardaba toneladas de pinturas inflamables, según las autoridades.

De acuerdo con la fiscalía, en el juicio se comprobó que las víctimas trabajaban 10 horas encerrados con candado, con “poca ventilación e iluminación, desprovistos de alimentos y sin acceso a servicios higiénicos”.

El incendio de 2017, transmitido en directo por casi todas las televisiones locales, fue controlado tras 29 horas y fue uno de los más complicados, según los bomberos, luego de otro en 2001 que dejó 277 muertos en un mercado de Lima.