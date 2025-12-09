Tribunal de Paz de Colombia imputa a cinco exmilitares por "genocidio" del partido Unión Patriótica

Según la investigación del tribunal, los altos mandos militares estigmatizaron a la Unión Patriótica al considerar al partido como el brazo político de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde la inteligencia militar, no adoptaron medidas para proteger a sus integrantes e ignoraron a propósito las denuncias sobre la “operación de los paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública para la destrucción del grupo político”.

Entre los imputados están el exmayor general Iván Ramírez Quintero, el exbrigadier general Rito Alejo del Río y los extenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez, acusados de presunto genocidio, homicidio, exterminio, deportación y traslado forzoso de la población.

Los exmilitares tendrán 30 días para aceptar o rechazar las imputaciones. De aceptar, podrían recibir sanciones que no implican la cárcel, pero sí la participación en proyectos para reparar a las víctimas. En caso de rechazarlos se exponen a ir a un juicio en el que podrían recibir una condena de hasta 20 años en prisión.

La Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal creado tras la histórica firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC en 2016 que acabó las confrontaciones de cinco décadas con la guerrilla y desmovilizó a más de 13.000 insurgentes.

El tribunal juzga a excombatientes, exmiembros de la fuerza pública y civiles que hayan estado involucrados en el conflicto. Este año emitió sus dos primeras sentencias en casos de secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

La Unión Patriótica se constituyó como una organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Sin embargo, se separó públicamente de las FARC en 1987.

Pese a esa escisión siguió siendo relacionado con la guerrilla. Ramírez Quintero las vinculó “directamente” con las FARC en documentos oficiales cuando era comandante en la Dirección Nacional de Inteligencia, indicó el tribunal.

En más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia la Unión Patriótica fue el movimiento con mayor número de militantes políticos asesinados, según el tribunal. Entre 1984 y 2016 fueron asesinados o desaparecidos al menos 5.729 de sus integrantes y 3.200 fueron víctimas de violencia no letal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó en 2023 al Estado colombiano por el “exterminio” de la Unión Patriótica en crímenes que contaron con la participación de agentes estatales así como con la tolerancia de las autoridades.

En una investigación paralela sobre delitos cometidos durante el conflicto armado en la región de Urabá, en el noroeste del país, también se imputó el martes a ocho exguerrilleros de las FARC, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles. Los delitos incluyeron homicidios, masacres, fusilamientos y desplazamientos.

