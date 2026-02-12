americateve

Tribunal de Pakistán ordena examen médico para ex primer ministro por problema de visión

ISLAMABAD (AP) — El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó a las autoridades el jueves formar un equipo médico para examinar al ex primer ministro encarcelado Imran Khan, quien recientemente le dijo a su abogado que ha perdido aproximadamente el 85% de la visión en su ojo derecho.

El ex primer ministro paquistaní Imran Khan en conferencia de prensa en Lahore, Pakistán, el 18 de mayo del 2023. (AP foto/K.M. Chaudary)
La orden judicial indicó que una junta médica debe examinarlo antes del 16 de febrero, según el partido Pakistán-Terik-e-Insaf de Khan, conocido comúnmente como PTI.

El ministro de Información, Attaullah Tarar, afirmó hace dos semanas que el ex primer ministro de 73 años se había sometido a un breve procedimiento médico por una afección ocular en un hospital de Islamabad y que gozaba de buena salud. La familia de Khan ha dicho que no fue consultada antes de que lo llevaran al hospital.

El hospital de Islamabad señaló en un comunicado del 30 de enero que él reportó una disminución de la visión en su ojo derecho y fue examinado por un médico penitenciario de alto rango. Con base en la evaluación del médico, el hospital realizó el procedimiento con el consentimiento de Khan.

Khan está encarcelado desde 2023 tras su condena y sentencia en un caso de corrupción.

Salman Safdar, abogado de Khan, informó al Tribunal Supremo a principios de esta semana que su cliente tenía visión normal hace varios meses, pero desarrolló una visión borrosa persistente que fue reportada a las autoridades penitenciarias.

Le dijo a su abogado que un especialista diagnosticó un coágulo sanguíneo dañino y que se ha quedado con solo el 15% de visión en su ojo derecho debido a un tratamiento tardío.

El PTI publicó un comunicado en redes sociales en el que condenó el mal trato ante el deterioro de su vista. El partido amenazó con emprender acciones legales y exigió que Khan reciba acceso inmediato y sin restricciones a sus médicos personales, tratamiento oftalmológico especializado y su traslado a un hospital.

La familia de Khan y el PTI han presentado solicitudes reiteradas al gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif para permitir visitas familiares y un examen por especialistas y por el médico personal de Khan.

La hermana de Khan, Aleema Khan, declaró a los periodistas el jueves que su hermano se quejó de visión borrosa durante tres meses, pero las autoridades penitenciarias no actuaron hasta que el deterioro de su vista motivó una visita al hospital a finales de enero. Sostuvo que la demora contribuyó al empeoramiento de su condición.

Khan sigue siendo una figura política enormemente popular en Pakistán pese a su destitución del cargo mediante un voto parlamentario de censura en abril de 2022. Ha alegado que su salida fue resultado de una conspiración respaldada por Estados Unidos en la que participaron rivales políticos y el exjefe del ejército Qamar Javed Bajwa. Washington, el ejército de Pakistán y sus oponentes políticos niegan esas afirmaciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

