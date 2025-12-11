Tribunal militar de Pakistán condena al exjefe de espionaje Faiz Hameed a 14 años de prisión

En un comunicado, explicó que el Tribunal General Militar juzgó al exdirector general de la Dirección de Inteligencia de Interservicios, el teniente general retirado Faiz Hameed, bajo la Ley del Ejército de Pakistán en un proceso que duró 15 meses.

"El acusado fue juzgado por cuatro cargos relacionados con participación en actividades políticas, violación de la Ley de Secretos Oficiales en perjuicio de la seguridad y el interés del Estado, abuso de autoridad y recursos gubernamentales, y causar pérdidas indebidas a individuos", agregó la nota.

El ejército afirmó que el tribunal encontró a Hameed culpable de todos los cargos tras un procedimiento legal "extenso y laborioso" y lo sentenció a 14 años de prisión. El tribunal militar cumplió con todos los requisitos legales y a Hameed se le proporcionaron todos los derechos de defensa, incluyendo un abogado de su elección, añadió.

Hameed tiene derecho a apelar el veredicto ante la corte correspondiente.

El ejército no proporcionó más detalles, pero Hameed era muy conocido por ser un estrecho colaborador del encarcelado ex primer ministro Imran Khan, quien cumple múltiples condenas por corrupción y otros cargos desde su arresto en 2023.

Khan fue destituido tras una moción de censura en abril de 2022.

Hameed fue detenido en 2024 tras una investigación interna ordenada por la Corte Suprema sobre acusaciones vinculadas a lo que se conoció como el escándalo del proyecto Top City. La empresa Top City había estado urbanizando terrenos cerca de Islamabad para un proyecto de vivienda privada.

Desde su arresto, ni el ejército ni el gobierno habían revelado públicamente los cargos concretos que se le imputaban.

La detención de un oficial retirado de tan alto rango el año pasado sorprendió a muchos en Pakistán, donde el ejército tiene una influencia significativa y donde los arrestos de altos funcionarios militares o exmilitares son inusuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP