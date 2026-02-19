americateve

Tribunal marroquí condena a 19 hinchas a prisión por violencia en caótica final de la Copa África

RABAT, Marruecos (AP) — Un tribunal marroquí condenó el jueves a 19 aficionados a penas de hasta un año de prisión por cargos de vandalismo tras la caótica final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal, en la que seguidores intentaron irrumpir en el campo.

ARCHIVO - Foto del 18 de enero del 2026, aficionados de Senegal se enfrentan con elementos de seguridad tras un controversial penal en la final de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos. (AP Foto/Youssef Loulidi, Archivo)
Tras una audiencia que duró más de cinco horas, el juez que presidió dictaminó que los aficionados —18 senegaleses y un ciudadano francés— eran culpables de más de media docena de cargos, entre ellos dañar instalaciones deportivas y cometer actos de violencia durante un evento deportivo.

Once personas fueron condenadas a un año de prisión y recibieron una multa de 550 dólares. Cuatro fueron condenadas a seis meses y recibieron una multa de 218 dólares. Las cuatro restantes fueron condenadas a tres meses y una multa de 130 dólares, informó a The Associated Press la abogada Naima El Guellaf.

Un acusado se desmayó al escuchar las sentencias. Otros se negaron a levantarse del banquillo de los acusados cuando se les ordenó entrar por la pequeña puerta que conduce a las celdas de detención. Familiares, visiblemente conmocionados, insistieron en que sus parientes eran inocentes.

Los abogados señalaron que planean apelar la decisión, que consideran severa.

Los acusados fueron detenidos el mes pasado cuando seguidores indignados intentaron invadir el terreno de juego para protestar un penal tardío concedido al anfitrión Marruecos durante la final, que Senegal terminó ganando 1-0. Permanecieron bajo custodia durante más de un mes a la espera del fallo.

Durante la audiencia del jueves, a la que asistieron diplomáticos senegaleses y franceses, así como familiares de varios acusados, los abogados argumentaron que el tribunal no contaba con fundamentos suficientes para condenar a sus clientes.

El fiscal solicitó las penas máximas contra los aficionados, al sostener que habían alterado el desarrollo ordenado del partido. Añadió que los daños se estimaron en más de 476.719 dólares.

Marruecos lleva mucho tiempo lidiando con episodios de vandalismo vinculados al fútbol, y los tribunales de la nación norteafricana tramitan de forma habitual casos relacionados con este tipo de incidentes. Sin embargo, este caso fue inusual porque involucró únicamente a extranjeros.

Las condenas representaron el más reciente avance derivado de una final que llevó a altos funcionarios de ambos países a pedir paz y fraternidad en medio de tensiones en redes sociales y un aumento de lo que grupos marroquíes de derechos describieron como “discurso de odio”.

El mes pasado, la CAF, el organismo rector del fútbol africano, impuso multas y sanciones por 1 millón de dólares a Senegal y Marruecos por el turbulento partido. Marruecos anunció que planea apelar la decisión, al considerar que las sanciones son desproporcionadas en relación con los incidentes.

El partido estuvo marcado por la salida del campo de jugadores senegaleses, que protestaron el penal concedido a Marruecos en el tiempo añadido. Aficionados senegaleses indignados arrojaron sillas al campo y se enfrentaron con el personal de seguridad antes de que llegara la policía.

El encuentro y su resultado llevaron a altos funcionarios de ambos países a reforzar los lazos diplomáticos y económicos que describieron como “fuertes e históricos”, con el objetivo de evitar que el partido tensara las relaciones bilaterales.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

