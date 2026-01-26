Tribunal japonés ordena a Norcorea a pagar a víctimas de repatriación forzada

Los demandantes, sus abogados y partidarios se reúnen frente al Tribunal de Distrito de Tokio tras lograr un fallo que ordena a Corea del Norte pagar daños y perjuicios por décadas de violaciones a sus derechos humanos, el lunes 26 de enero de 2026, en Tokio, Japón. (Foto AP/Mari Yamaguchi) AP

Kenji Fukuda, abogado de los demandantes, afirmó que era significativo ganar una decisión judicial que reconociera las violaciones de derechos humanos de Corea del Norte. Sin embargo, “el fallo es solo un papel y obtener el dinero de la compensación es un desafío”, expresó.

El Tribunal de Distrito de Tokio dictaminó que los demandantes, tanto coreanos étnicos como japoneses, fueron forzados a vivir durante décadas en condiciones duras sin libertad para regresar a casa después de mudarse a Corea del Norte junto con decenas de miles de personas bajo un programa de repatriación de 1959 a 1984, en el cual el Norte les dio falsas promesas de atención médica gratuita, educación, empleos y otros beneficios.

El juez Taiichi Kamino dijo que los demandantes vivieron bajo condiciones severas y sin libertad para elegir residencia, escuela o empleos, durante décadas.

“No es una exageración decir que la mayor parte de sus vidas fueron arruinadas por Corea del Norte”, manifestó, ordenando al gobierno de dicho país a pagar daños por un total de 88 millones de yenes (572.000 dólares) a los demandantes.

Originalmente, cinco demandantes presentaron una demanda en 2018 ante el Tribunal de Distrito de Tokio buscando 100 millones de yenes (650.000 dólares) cada uno en compensación por “solicitud y detención ilegal”. Desde entonces, dos de ellos han fallecido, pero el caso de uno lo asumió su hijo, por lo que ahora hay cuatro demandantes.

En un fallo de 2022, el tribunal reconoció que los demandantes se mudaron a Corea del Norte debido a la información falsa proporcionada por el Norte y una organización pro-norcoreana en Japón llamada Chongryon, pero rechazó sus reclamos de compensación por falta de jurisdicción japonesa y expiración del plazo para demandar.

En apelación, el Tribunal Superior de Tokio dictaminó en 2023 que el gobierno de Corea del Norte violó los derechos fundamentales de los demandantes y reconoció la jurisdicción de Japón sobre el caso, devolviéndolo al tribunal inferior y ordenando revisar los daños.

Japón y Corea del Norte no tienen relaciones diplomáticas y el Norte no ha respondido a la demanda ni enviado representantes al tribunal.

Una demandante, Eiko Kawasaki, de 83 años, una coreana de segunda generación nacida en Kioto, abordó un barco hacia Corea del Norte en 1960 tras la repetida promoción de Chongryon del “paraíso en la Tierra”. Estuvo atrapada en ese país durante 43 años hasta 2003, cuando desertó a Japón a través de China, dejando atrás a sus hijos adultos.

Kawasaki dijo que el “fallo es solo un comienzo”.

“Creo que Corea del Norte ignorará el fallo... No creo que Kim Jong Un reaccione o comente”, manifestó Kawasaki.

Fukuda, el abogado, dijo que la incautación de posibles activos norcoreanos en Japón podría ser una forma de obtener compensación por los daños, aunque no dio más detalles.

Kawasaki también quisiera responsabilizar a Chongryon y obtener una disculpa del gobierno japonés por el acuerdo de repatriación firmado entre las sociedades de la Cruz Roja japonesa y norcoreana, aunque Japón no estaba promoviendo activamente el programa.

Instó al gobierno japonés a brindar apoyo a las víctimas de repatriación atrapadas en el Norte, diciendo que han sufrido al igual que los japoneses secuestrados a Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980.

Kane Doi, director de Japón en Human Rights Watch, instó a Tokio a aprovechar el fallo y presionar a Pyongyang para que asuma la responsabilidad, de modo que otras víctimas y sus familias puedan reasentarse en Japón.

Aproximadamente medio millón de coreanos étnicos viven en Japón y aún enfrentan discriminación con frecuencia. Muchos son descendientes de coreanos obligados a trabajar en minas y fábricas durante la colonización japonesa de la península de Corea de 1910 a 1945, un pasado que ha tensado repetidamente las relaciones entre Japón y las Coreas.

En 1959, Corea del Norte inició un programa de reasentamiento para atraer a coreanos en el extranjero para compensar a los trabajadores muertos durante la Guerra de las Coreas. El gobierno japonés veía a los coreanos étnicos como forasteros y acogió el programa, ayudando a organizar el viaje de personas al Norte. Más de 93.000 residentes coreanos étnicos de Japón, sus cónyuges japoneses y familiares se mudaron.

Aproximadamente 150 han logrado regresar a Japón, según un grupo que apoya a los desertores de Corea del Norte.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP