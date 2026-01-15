americateve

Tribunal en Grecia absuelve a activistas que ayudaron a migrantes

LESBOS, Grecia (AP) — Un tribunal griego absolvió el jueves a un grupo de voluntarios de rescate que ayudaron a migrantes en la isla de Lesbos, poniendo fin a un caso que atrajo críticas de grupos internacionales de derechos humanos.

Los 24 acusados incluyen a la nadadora competitiva siria Sarah Mardini, cuya experiencia inspiró el drama deportivo de Netflix "The Swimmers".

El tribunal dictaminó que los voluntarios de Emergency Response Centre International, una organización sin fines de lucro griega, no eran culpables de los cargos de facilitar la entrada ilegal y formar una organización criminal.

El fiscal ya había instado a la absolución, diciendo que los cargos carecían de pruebas y señalando que uno de los acusados alertaba rutinariamente a las autoridades portuarias sobre la llegada de embarcaciones.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

