Tribunal colombiano suspende alza de salario mínimo dejando en vilo bandera política de Petro

El ingreso mínimo para los trabajadores colombianos llegó a los dos millones de pesos (aproximadamente 1.436 dólares) mensuales, lo que significó un incremento de 23% con respecto del año anterior.

Sin embargo, el Consejo de Estado —el máximo tribunal de la administración pública— recibió al menos 16 demandas ciudadanas que pedían la nulidad del decreto porque, argumentaron, el incremento cuadruplicó la inflación anual de 2025, lo que generaría un “impacto irreversible” en los costos que tenían que asumir las pequeñas y medianas empresas.

El tribunal aclaró que la suspensión del decreto se trata de una medida provisional y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la norma, lo que será definido en una sentencia.

Con la suspensión, el tribunal ordenó al gobierno expedir un nuevo salario mínimo transitorio. Sin embargo, no especificó su monto, sino que dio parámetros al gobierno para definirlo como la productividad, la inflación, el crecimiento del producto interno bruto y la protección al trabajo.

El gobierno ha defendido el aumento del salario mínimo al considerarlo una medida justa para que los trabajadores formales tengan un “salario vital”, entendido como suficiente para cubrir las necesidades básicas y vida digna del trabajador y su familia.

El alza del salario mínimo recibió críticas de sectores empresariales y políticos que consideraban que beneficiaría a una parte de los trabajadores que están contratados formalmente, dejando por fuera del beneficio a los informales, que representan cerca del 55% de los trabajadores del país, según cifras oficiales.

FUENTE: AP