americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tribunal colombiano ordena prisión para dos exministros del gobierno de Petro por caso de corrupción

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Un tribunal colombiano ordenó el jueves enviar a la cárcel a dos exministros del gobierno de Gustavo Petro mientras asumen un proceso penal por presuntamente direccionar contratos estatales a cambio del apoyo de congresistas a proyectos que impulsaba el gobierno.

Según la fiscalía, los entonces ministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco acordaron entre sí, junto a otros funcionarios y algunos congresistas, direccionar contratos del Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad estatal encargada de atender emergencias y dar respuesta a las comunidades afectadas.

Fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno aceptó los cargos y se exponen a una pena de hasta 27 años de prisión.

La defensa de los exministros argumentó que no había riesgo de fuga de los procesados, pidiendo que no fueran enviados a una cárcel. Mientras la Procuraduría, encargada de la investigación disciplinaria de los funcionarios públicos, pidió que les fuera concedido el beneficio de detención domiciliaria.

Sin embargo, la magistrada determinó que representaban un “riesgo para la comunidad” e indicó que hay un probable "riesgo de repetición, aun cuando los imputados ya no ostenten el cargo, dado su capital relacional, conocimiento especializado y ascendente político”.

Velasco dejó el cargo de ministro del Interior en junio de 2024, cuando ya estaban los cuestionamientos por corrupción en el gobierno. Mientras que Bonilla salió del gobierno en diciembre de ese año, luego de que Petro le pidió renunciar en medio del escándalo, aunque defendió su inocencia.

La fiscalía argumentó que con el presunto direccionamiento de proyectos, los entonces ministros habrían pretendido persuadir a congresistas para que, a cambio, dieran sus votos en el Congreso y ayudaran a consolidar las mayorías necesarias para aprobar proyectos de ley bandera del gobierno, como la reforma al sistema pensional, que fue aprobada, y la de la salud, que fue rechazada.

“La fiscalía ha expuesto elementos que permiten inferir que las conductas no respondieron a hechos aislados o episódicos, sino a una lógica orientada a normalizar estándares y dotar de apariencia de legalidad el direccionamiento de la contratación pública”, señaló en la audiencia Aura Rosero Baquero, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá.

Por ese mismo caso de corrupción han sido procesados otros altos funcionarios de la UNGRD y fueron detenidos los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, por presuntamente haber recibido sobornos.

Petro pidió perdón por el caso de corrupción, especialmente por nombrar a uno de los investigados como director de la UNGRD, pero aseguró que nunca se compraron congresistas para que aprobaran sus proyectos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter