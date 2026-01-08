Tribunal de Bahrein condena a activista a seis meses de prisión por entrevista en Beirut

Compartir en:









Es el más reciente caso contra Ebrahim Sharif, un exlíder del partido laico y de izquierda Waad. Anteriormente cumplió tiempo en prisión y en una ocasión fue acusado por comentarios que hizo a The Associated Press antes de una visita del rey Carlos a Bahrein, antes de que asumiera el trono.

Un comunicado de los fiscales insistió en que Bahrein tenía libertad de expresión, a pesar de que Sharif y otros en el reino enfrentan cargos por sus comentarios. Las declaraciones de Sharif durante la guerra entre Israel y Hamás probablemente enfurecieron a Bahrein en parte porque reconoció diplomáticamente a Israel en 2020 junto con los Emiratos Árabes Unidos.

El tribunal también impuso a Sharif una multa equivalente a 530 dólares.

El Instituto de Bahrein para los Derechos y la Democracia dijo que el caso marcó la décima vez desde las protestas de la Primavera Árabe de 2011 en la isla que las autoridades han arrestado, interrogado o procesado a Sharif por sus declaraciones.

Bahrein es hogar de la 5ª Flota de la Marina de los Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP