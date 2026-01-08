americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tribunal de Bahrein condena a activista a seis meses de prisión por entrevista en Beirut

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un tribunal en Bahrein sentenció a un activista político en el reino insular a seis meses de prisión y una multa el jueves por una entrevista que dio en Beirut en la que criticó a los estados árabes y pidió más apoyo para los palestinos.

Es el más reciente caso contra Ebrahim Sharif, un exlíder del partido laico y de izquierda Waad. Anteriormente cumplió tiempo en prisión y en una ocasión fue acusado por comentarios que hizo a The Associated Press antes de una visita del rey Carlos a Bahrein, antes de que asumiera el trono.

Un comunicado de los fiscales insistió en que Bahrein tenía libertad de expresión, a pesar de que Sharif y otros en el reino enfrentan cargos por sus comentarios. Las declaraciones de Sharif durante la guerra entre Israel y Hamás probablemente enfurecieron a Bahrein en parte porque reconoció diplomáticamente a Israel en 2020 junto con los Emiratos Árabes Unidos.

El tribunal también impuso a Sharif una multa equivalente a 530 dólares.

El Instituto de Bahrein para los Derechos y la Democracia dijo que el caso marcó la décima vez desde las protestas de la Primavera Árabe de 2011 en la isla que las autoridades han arrestado, interrogado o procesado a Sharif por sus declaraciones.

Bahrein es hogar de la 5ª Flota de la Marina de los Estados Unidos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter