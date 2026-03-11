americateve

Tribunal argentino posterga para 14 de abril inicio juicio por muerte de Maradona

BUENOS AIRES (AP) — El tribunal que tenía previsto juzgar a siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo futbolístico Diego Maradona en 2020 a partir de la próxima semana resolvió postergar un mes más el inicio del juicio oral aduciendo que una reducción en el número de testigos obliga a reorganizar el cronograma de audiencias.

Hinchas se reúnen para celebrar el aniversario del gol de La Mano de Dios y el Gol del Siglo anotados por el extinto astro Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 22 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)
Hinchas se reúnen para celebrar el aniversario del gol de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" anotados por el extinto astro Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 22 de junio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

Esta nueva dilación en una causa judicial que ya tiene como antecedente la nulidad de un primer juicio por la inconducta de uno de los magistrados, un tribunal criminal de Buenos Aires dispuso este miércoles que el inicio de un nuevo debate oral previsto para el 17 de marzo se postergue para el 14 de abril de este año.

“La significativa reducción del número de testigos -alrededor de un centenar- impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate”, manifestó uno de los miembros del tribunal en la resolución a la que tuvo acceso The Associated Press.

“Ello torna razonable otorgar a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos en las distintas audiencias”, añadió.

El juicio buscará determinar las circunstancias del fallecimiento de Maradona por un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la capital. Ahí buscaba recuperarse de una cirugía a la que se había sometido dos semanas antes en una clínica privada para remover un hematoma subdural en su cabeza.

La fiscalía considera que, durante la internación en la vivienda, los siete profesionales acusados no cuidaron adecuadamente de la salud del capitán de la selección argentina que conquistó el Mundial de 1986.

Los procesados encaran la imputación de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. El ilícito se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Entre los principales acusados están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz; además están imputados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; Mariano Perroni, representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería, y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria de la leyenda del fútbol y niegan haber procedido negligentemente.

Los acusados enfrentaron un primer juicio a principios de año pasado, pero fue anulado en mayo luego que se difundieran fragmentos de un documental sobre el proceso enfocado en una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, quien posteriormente fue sometida a juicio político y destituida.

Además de postergar el inicio del juicio, el nuevo tribunal a cargo del caso resolvió que el debate oral se desarrollará en dos jornadas semanales, “sin perjuicio de que se pueda disponer la realización de una tercera jornada semanal cuando el desarrollo del debate o la producción de la prueba así lo requieran”.

La defensa que representa a Diego Fernando, el menor de los cinco hijos reconocidos por Maradona, calificó la postergación del inicio del segundo juicio “como un nuevo papelón” de la justicia.

___

La corresponsal en Buenos Aires, Débora Rey, contribuyó con este reporte.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

