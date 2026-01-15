Tribunal de apelaciones revoca decisión que liberó a activista propalestino Mahmoud Khalil

El activista propalestino Mahmoud Khalil habla con reporteros en Filadelfia el 21 de octubre del 2025. (AP foto/Matt Rourke) AP

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito en Filadelfia instruyó al tribunal inferior a desestimar la petición de hábeas corpus de Khalil, un documento judicial que aseguró su liberación. El panel dictaminó que el tribunal de distrito federal en Nueva Jersey no tenía jurisdicción sobre el asunto porque los desafíos de inmigración se manejan de manera diferente bajo la ley.

En una decisión de 2-1, el panel determinó que las leyes federales de inmigración requieren que los casos de deportación se realicen presentando una petición de revisión de una orden final de expulsión ante un tribunal de apelaciones federal, no ante un tribunal de distrito de nivel inferior.

"Ese esquema asegura que los peticionarios tengan solo una oportunidad, no cero o dos", escribió el panel. "Pero también significa que algunos peticionarios, como Khalil, tendrán que esperar para buscar alivio por una conducta gubernamental supuestamente ilegal".

La ley prohíbe a Khalil "atacar su detención y expulsión en una petición de hábeas corpus", agregó el panel.

Los mensajes enviados a Khalil y su equipo legal no fueron respondidos de inmediato.

La decisión marcó una gran victoria para la amplia campaña de la administración de Trump para detener y deportar a no ciudadanos que se unieron a protestas contra Israel.

Es probable que no sea la última palabra en la batalla legal de Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia. Los abogados del activista palestino de 30 años han dicho que agotarán todas las opciones de apelación.

Un vocal líder del movimiento propalestino en Columbia, Khalil fue arrestado en su apartamento el 8 de marzo de 2025. Pasó tres meses detenido en una cárcel de inmigración en Luisiana, perdiéndose el nacimiento de su primer hijo.

Funcionarios federales han acusado a Khalil de liderar actividades "alineadas con Hamás", aunque no han presentado pruebas para respaldar la afirmación y no lo han acusado de conducta criminal.

El gobierno ha justificado el arresto bajo un estatuto poco utilizado que permite la expulsión de no ciudadanos cuyas creencias se consideran una amenaza para los intereses de política exterior de Estados Unidos.

En junio, un juez federal en Nueva Jersey dictaminó que esa justificación probablemente sería declarada inconstitucional y ordenó la liberación de Khalil.

La administración del presidente Donald Trump apeló esa decisión, argumentando que la decisión de deportación debería recaer finalmente en un juez de inmigración, en lugar de un tribunal federal. También han acusado a Khalil de no revelar información en su solicitud de tarjeta verde.

Khalil ha desestimado esas acusaciones como "infundadas y ridículas", enmarcando su arresto y detención como una "consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión mientras abogaba por una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza".

La decisión del tribunal de apelaciones llega mientras una junta de apelaciones en el sistema de tribunales de inmigración está evaluando una orden previa de un juez de inmigración que determinó que Khalil podría ser deportado. Sus abogados han argumentado que la orden federal debería tener prioridad.

Ese juez ha sugerido que Khalil podría ser deportado a Argelia, donde mantiene la ciudadanía a través de un pariente lejano, o Siria, donde nació en un campo de refugiados de una familia palestina.

Sus abogados han dicho que enfrentaría un peligro mortal si se viera obligado a regresar a cualquiera de esos países.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP