americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tribunal alemán falla que agencia de inteligencia no puede llamar extremista a AfD, por ahora

BERLÍN (AP) — Un tribunal alemán determinó el jueves que la agencia de inteligencia interior del país no puede calificar al partido Alternativa para Alemania (AfD) como un grupo extremista de derecha probado, al tiempo que considera una queja del partido opositor contra la designación del año pasado.

ARCHIVO - Un cartel electoral del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD), a la derecha, está fijado a una farola frente a un cartel electoral gigante que muestra un mapa de Alemania, en la sede de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Berlín, Alemania, el 29 de enero de 2025. El eslogan dice: Ahora AfD. (Foto AP/Michael Sohn, archivo)
ARCHIVO - Un cartel electoral del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD), a la derecha, está fijado a una farola frente a un cartel electoral gigante que muestra un mapa de Alemania, en la sede de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Berlín, Alemania, el 29 de enero de 2025. El eslogan dice: "Ahora AfD". (Foto AP/Michael Sohn, archivo) AP

La agencia de inteligencia BfV anunció su decisión sobre Alternativa para Alemania en mayo. Describió al partido como una amenaza para el orden democrático del país, al señalar que “desprecia la dignidad humana”, en particular por lo que calificó como una “agitación continua” contra refugiados y migrantes.

AfD presentó rápidamente una demanda ante el tribunal administrativo de Colonia, donde tiene su sede la agencia. La agencia suspendió entonces la designación, que le permitiría llevar a cabo una vigilancia mayor y más amplia de las actividades del partido, a la espera de un fallo del tribunal.

El tribunal indicó que emitió una orden judicial el jueves que impide al BfV designar y tratar a AfD como un grupo extremista de derecha probado hasta que haya emitido una resolución definitiva sobre la demanda del partido. Señaló que aún no está claro cuándo dictará ese fallo.

Un comunicado del tribunal señaló que, tras examinar las pruebas hasta el momento, tiene la certeza suficiente de que dentro del partido existen “esfuerzos contra el orden fundamental democrático y libre”. Pero añadió que esos esfuerzos no caracterizan al partido de tal manera que “pueda establecerse una tendencia anticonstitucional fundamental en su panorama general”.

AfD terminó en segundo lugar en unas elecciones nacionales hace un año. Ahora es el mayor partido de oposición en el Parlamento nacional y espera obtener buenos resultados en una serie de elecciones estatales este año.

El gobierno de Estados Unidos criticó el año pasado la designación por parte del servicio de inteligencia, lo que provocó una réplica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

La copresidenta de AfD, Alice Weidel, describió el fallo del jueves en una publicación en X como “¡una gran victoria no sólo para AfD, sino también para la democracia y el Estado de derecho!”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

Cuba revela nombres y afirma que lancha planeaba infiltración armada desde Florida

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter