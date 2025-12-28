americateve

Trey McBride de los Cardinals rompe récord de recepciones en una campaña para ala cerrada en la NFL

CINCINNATI (AP) — El ala cerrada Trey McBride ha sido uno de los pocos puntos brillantes en una temporada difícil para los Cardinals de Arizona.

Trey McBride (85), de los Cardinals de Arizona, atrapa un pase de touchdown en la zona de anotación durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 28 de diciembre de 2025, en Cincinnati. (AP Foto/Joshua A. Bickel)
Trey McBride (85), de los Cardinals de Arizona, atrapa un pase de touchdown en la zona de anotación durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 28 de diciembre de 2025, en Cincinnati. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

McBride tuvo diez recepciones en la derrota del domingo 37-14 en Cincinnati, dándole 119 esta temporada para romper el récord de la NFL de más recepciones en una sola campaña para un ala cerrada.

Superó las 116 recepciones de Zach Ertz en 2018. También rompió el récord de la franquicia de los Cardinals de 115 recepciones de DeAndre Hopkins, establecido en 2020.

Para McBride, el logro fue agridulce.

"Desearía estar más emocionado por esto ahora mismo", expresó. "Tal vez después de la temporada, al mirar atrás, será algo por lo que estaré agradecido y atesoraré. Pero ahora mismo, es frustrante".

No ha terminado.

McBride tuvo 76 yardas de recepción el domingo y necesita 33 la próxima semana contra Los Angeles Rams para romper el récord de la franquicia de más yardas en una sola temporada por un ala cerrada. Actualmente lo tiene el miembro del Salón de la Fama Jackie Smith, quien tuvo 1.205 en 1967. McBride se quedó corto la temporada pasada, terminando con 1.146.

"Estoy orgulloso de él", afirmó el entrenador de los Cardinals, Jonathan Gannon. "Se presenta a trabajar todos los días y lucha. Es uno de los mejores jugadores ahí fuera. Eso es realmente genial. Estoy desanimado por el equipo, y sé que él también lo está, pero no quiero pasar por alto eso. Ha tenido un año fantástico".

McBride fue nombrado a su segundo Pro Bowl consecutivo, uniéndose a Smith como los únicos alas cerradas en la historia de la franquicia en recibir ese honor en temporadas consecutivas. Smith hizo cinco Pro Bowls consecutivos de 1966 a 1970.

McBride tuvo una recepción de touchdown de 18 yardas con 1:50 restantes el domingo, dándole un récord personal de 11 recepciones de anotación.

"Obviamente, es realmente genial", comentó McBride. "Estoy agradecido por mis compañeros de equipo, mis entrenadores, (el quarterback) Jacoby (Brissett), todos esos chicos. Pero honestamente, no importa mucho. Me hubiera encantado ganar el juego, me hubiera encantado haber jugado mejor como ofensiva, pero simplemente no fue así hoy".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

