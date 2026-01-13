americateve

Trevor Noah será el anfitrión de los Grammy por sexta y última vez

Trevor Noah será el anfitrión de los Premios Grammy por sexto año consecutivo, pero esta vez se anuncia como un espectáculo de despedida.

ARCHIVO - Trevor Noah aparece en la 63.a edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles el 14 de marzo de 2021. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Trevor Noah aparece en la 63.a edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles el 14 de marzo de 2021. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La Academia de la Grabación anunció que el comediante sudafricano regresará "una última vez" para el espectáculo del 1 de febrero, en el que también será productor ejecutivo. Solo el cantante Andy Williams, quien fue anfitrión de los Grammy siete veces en la década de 1970, lo supera.

Noah, quien ha sido nominado al Grammy en cuatro ocasiones, compite este año en la categoría de mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos por "Into The Uncut Grass", una historia para niños.

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Jack Antonoff están entre los principales nominados para la 68ª edición anual de los Grammy, que se transmitirá en vivo por CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.

___

Para más cobertura de los Premios Grammy 2026, visite: https://apnews.com/hub/grammy-awards

FUENTE: AP

