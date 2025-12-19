Trevor Lawrence finalmente luce como un quarterback generacional y tiene a los Jaguars en ascenso

El quarterback de los Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence (16), corre con el balón contra los Jets de Nueva York durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Jacksonville, Florida. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack) AP

En realidad, fue un envío perfectamente colocado a Parker Washington, quien corría a toda velocidad por el campo.

Lawrence sonrió y se encogió de hombros, mirando hacia el banco de Jacksonville. Reconoció que era la segunda vez en el mismo número de semanas que convertía una jugada rota en una gran ganancia, y siguió adelante. Realmente no había mucho más que decir mientras se desarrollaba la mejor actuación de la carrera de cinco años de Lawrence en la NFL contra los Jets de Nueva York.

El mariscal de campo terminó con 330 yardas por aire, cinco touchdowns y una calificación de pasador de 136.7, la más alta de su carrera. También corrió para 51 yardas y un touchdown. Tres días después, Lawrence fue nombrado jugador ofensivo de la semana en la Conferencia Americana.

Tiene la oportunidad de ser el jugador del mes también de la AFC en diciembre, especialmente si continúa ascendiendo el domingo, cuando los sorprendentes Jaguars (10-4) jueguen en casa del defensivo Denver (12-2).

"Siento que estoy viendo todo muy bien", dijo Lawrence. "Creo que estoy lanzando bien. Ofensivamente, en general, nunca se trata de un solo jugador. Como ofensiva, estamos realmente sincronizados en este momento, especialmente en el juego aéreo y protegiendo al frente.

"Todos tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo. Parece que hemos tomado impulso en las últimas semanas, así que se siente bien".

Lawrence ha lanzado para al menos 225 yardas y dos touchdowns en cuatro semanas consecutivas. No ha tenido pérdidas de balón en sus últimos tres duelos, el período más largo sin errores de Lawrence desde que los Jaguars lo reclutaron como la primera selección en 2021.

Hay razones para su éxito reciente.

El entrenador Liam Coen encabeza la lista. El encargado de las jugadas y Lawrence se han entendido, construyendo un nivel de consistencia y cohesión que Lawrence rara vez encontró como novato con el entrenador Urban Meyer o en tres años bajo las órdenes de Doug Pederson, quien cambió de coordinadores de juego aéreo y renunció a las funciones de decidir las jugadas después de su primera temporada en Jacksonville.

Coen ha recibido excelentes críticas dentro de las instalaciones del equipo por sus habilidades de comunicación y su disposición a adaptarse, sin movimientos más grandes que realizar intercambios por receptores seguros como Jakobi Meyers y Tim Patrick, insertar al tackle izquierdo suplente Cole Van Lanen en la alineación titular y mantenerse comprometido con un juego terrestre que ayuda a mantener a Lawrence erguido y saludable.

"Al construir, sólo tienes que asegurarte de que estás haciendo lo correcto por todo el lugar y poniendo a los mejores 11 ahí afuera", dijo Coen. "El éxito individual es extremadamente importante para nosotros. Quieres que cada jugador obtenga lo que realmente merece y gane. ... Pero tiene que volver al equipo primero.

"En última instancia, todo lo que estamos tratando de hacer es eso. Poner al equipo primero, proteger al equipo y darnos la mejor oportunidad de ganar el domingo".

Los Jaguars han ganado cinco encuentros seguidos y seis de siete desde su semana de descanso. Su única derrota fue el mayor colapso en la historia de la franquicia. Están promediando 34,2 puntos por partido durante la racha ganadora.

Lawrence recibe y merece gran parte del crédito.

Finalmente parece el mariscal de campo generacional que los Jaguars pensaron que estaban obteniendo hace casi cinco años cuando los Jets, previamente sin victorias, vencieron a los Rams y Cleveland en semanas consecutivas a finales de la temporada 2020 para esencialmente entregar la primera selección del draft a Jacksonville.

Sus errores han disminuido, y está usando sus piernas como nunca antes. Ocupa el quinto lugar en la historia de la franquicia con 20 touchdowns por tierra, incluidos seis esta temporada, la cifra más alta de su carrera, y se encuentra en el tercer lugar en la historia de la franquicia con 92 pases de touchdown en 74 duelos de inicio.

