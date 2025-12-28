americateve

Trevor Lawrence anota dos touchdowns y Jaguars acarician el título de la AFC Sur al vencer a Colts

INDIANÁPOLIS (AP) — Trevor Lawrence corrió para dos anotaciones, Cam Little pateó un gol de campo de desempate de 42 yardas con 6:58 por jugar, y los Jaguars de Jacksonville vencieron 23-17 a los Colts de Indianápolis el domingo, quedando a una victoria de su primer título de la División Sur de la Conferencia Americana desde 2022.

Trevor Lawrence, quarterback de los Jaguars de Jacksonville, anota un touchdown dejando en el camino a Adetomiwa Adebawore (95) y a Camryn Bynum (0), de los Colts de Indianápolis, durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 28 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast)
Trevor Lawrence, quarterback de los Jaguars de Jacksonville, anota un touchdown dejando en el camino a Adetomiwa Adebawore (95) y a Camryn Bynum (0), de los Colts de Indianápolis, durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 28 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast) AP

Los Jaguars (12-4) ganaron su séptimo partido consecutivo un día después de que el campeón de división defensor por dos años, Houston, venciera a los Chargers de Los Ángeles para mantenerse en la contienda por el título. La victoria de los Texans también eliminó a los Colts de la contienda por los playoffs.

Liam Coen de Jacksonville se convirtió en el primer entrenador en la historia de la NFL en tomar un equipo con cuatro victorias y ganar 12 juegos la siguiente temporada.

Lawrence completó 23 de 37 pases para 263 yardas, aunque su racha de juegos consecutivos con al menos 225 yardas por pase, dos touchdowns y un índice de pasador superior a 100 terminó en cuatro. No lanzó un pase de anotación y sufrió su primera intercepción en cinco semanas.

Jacksonville contuvo al quarterback de 44 años de los Colts, Philip Rivers, sin victorias en tres juegos desde que regresó a la NFL tras un retiro de cinco años.

Indianápolis (8-8) perdió seis seguidos y siete de ocho para convertirse en el sexto equipo desde 1970 —y el primero desde los Raiders de Oakland de 1995— en perderse la postemporada después de comenzar con récord de 7-1.

Rivers completó 16 de 28 pases para 135 yardas con un touchdown y una intercepción, que preparó la anotación de la ventaja para Jacksonville.

