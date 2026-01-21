americateve

Tres muertos en Yemen por bomba que al parecer era contra líder de grupo respaldado por Arabia Saudí

ADÉN, Yemen (AP) — Tres personas murieron el miércoles cuando un coche bomba explotó en un ataque que al parecer buscaba matar a un líder de un grupo armado respaldado por Arabia Saudí en el sur de Yemen, según testigos y funcionarios de seguridad.

Los testigos Thabet al-Azab y Khaled al-Sebeihy describieron el incidente al norte de Adén como un ataque dirigido a Hamdy Shoukry, una figura destacada en las Brigadas de los Gigantes, quien sobrevivió. Dijeron que cuatro personas que viajaban en la caravana que lo transportaba resultaron heridas.

Al menos tres cuerpos fueron trasladados al Hospital Ibn Khaldoun, según el enfermero Ahmed Khalil.

Un funcionario de seguridad confirmó a The Associated Press que el ataque impactó en la caravana de Shoukry. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para informar a los medios.

Nadie se ha atribuido el ataque.

Yemen ha estado sumido durante más de una década en una guerra civil que involucra complejas quejas sectarias y tribales y la participación de potencias regionales.

Las Brigadas de los Gigantes han estado trabajando con las fuerzas del Escudo Nacional respaldadas por Arabia Saudí para recuperar el control de áreas en el sur de Yemen que fueron tomadas por separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos en diciembre.

___________________________________

La corresponsal Fatma Khaled en El Cairo contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

