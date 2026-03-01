Tres muertos y 14 heridos en tiroteo en un bar de Austin, Texas

Compartir en:









La jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, manifestó en una conferencia de prensa celebrada a primera hora del domingo que la policía recibió una llamada por reportes de un “hombre disparando” en el bar Buford's en el distrito de entretenimiento de la ciudad.

Cuando la policía llegó al lugar, se enfrentó a un hombre armado y luego “respondió con disparos, matando al sospechoso”, indicó Davis.

El jefe de Servicios Médicos de Emergencia, Robert Luckritz, señaló que tres personas fueron halladas muertas en el lugar y que 14 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. De los heridos, tres se encontraban en estado crítico.

“Recibimos una llamada a la 1:39 de la mañana y, en 57 segundos, los primeros paramédicos y agentes ya estaban en el lugar atendiendo activamente a los pacientes”, indicó Luckritz.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas.

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó Watson.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP