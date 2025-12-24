americateve

Tres muertos en una explosión en la capital rusa

MOSCÚ (AP) — Tres personas, incluidos dos policías, murieron el miércoles en una explosión en Moscú, dijeron investigadores rusos, apenas unos días después de que una bomba en un auto matara a un general de alto rango no muy lejos de allí.

Policías cortan la calle cerca de donde se produjo una explosión mortal en Moscú, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (AP Foto/Pavel Bednyakov)
Policías cortan la calle cerca de donde se produjo una explosión mortal en Moscú, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (AP Foto/Pavel Bednyakov) AP

Los dos agentes de tráfico se acercaban a un "individuo sospechoso" cuando un artefacto explosivo detonó, afirmó la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, en un comunicado. Los dos agentes, así como otra persona que se encontraba cerca, murieron a causa de sus heridas.

Petrenko señaló que investigadores y expertos forenses están trabajando en la escena.

El incidente tuvo lugar en la misma zona de la capital rusa donde el teniente general Fanil Sarvarov fue asesinado por una bomba en un auto el lunes por la mañana.

Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, murió cuando un artefacto explosivo detonó bajo su vehículo en el sur de Moscú.

Los investigadores dijeron que Ucrania podría estar detrás del ataque, que fue el tercer asesinato de un alto mando militar en poco más de un año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

