Tres militares designados para la seguridad de elecciones en Colombia mueren en ataque armado

BOGOTÁ (AP) — Tres militares colombianos que fueron designados para la seguridad de las elecciones legislativas perdieron la vida el miércoles tras ser atacados por ilegales que harían parte de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó el ejército.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, lamentó la muerte de los soldados e indicó que se desplazaban hacia uno de los puntos de despliegue del “Plan Democracia”, con el que buscan brindar seguridad en las elecciones legislativas del domingo.

El ataque ocurrió en una zona rural de Cartagena del Chairá, un municipio del departamento de Caquetá, una convulsa zona con presencia de grupos ilegales.

El ejército indicó en un comunicado que los militares fueron “asesinados” por presuntos integrantes de una estructura de la disidencia de las FARC al mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados del país y quien no se acogió al acuerdo de paz firmado hace una década con la guerrilla.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo a la prensa que los soldados fueron asesinados luego de que las fuerzas militares bombardearan el domingo a las disidencias de alias “Iván Mordisco”, en un operativo que dejó dos presuntos disidentes muertos, dos capturados y dos menores de edad reclutados forzosamente recuperados.

Sánchez dijo que la muerte de los soldados que participaban en el Plan Democracia “refleja el sacrificio supremo para que haya elecciones, para que exista un voto libre y seguro”.

La estatal Defensoría del Pueblo lamentó la muerte de los soldados e indicó que estaban cumpliendo su misión de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral.

El domingo los colombianos elegirán cerca de 300 legisladores de Senado y Cámara de Representantes, así como candidatos presidenciales que se medirán en una especie de primarias.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que 69 municipios del país requieren una acción inmediata por riesgo de violencia política, y registró 457 casos de amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral.

Las fronteras serán cerradas entre el 7 y el 9 de marzo para prevenir situaciones que “puedan afectar el orden público o comprometer el desarrollo del proceso electoral”, indicó el miércoles Migración Colombia.

FUENTE: AP

