americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tres heridos y más de 300 evacuados por explosión de artefacto en sede de policía militar argentina

BUENOS AIRES (AP) — Tres agentes federales resultaron heridos y más de 300 personas fueron evacuadas el viernes al estallar un artefacto explosivo colocado dentro de un paquete en un centro de formación de la policía militar de fronteras en Buenos Aires.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, cuando personal de la fuerza “manipuló una encomienda que habría sido recibida hace meses atrás y se encontraba a resguardo en la dependencia”, informó el Ministerio de Seguridad.

Al abrirse el paquete se produjo una explosión que hirió a tres gendarmes. Dos de ellos fueron hospitalizados, sin riesgo de vida. El restante fue asistido en el lugar, detalló la dependencia.

En tanto, fueron evacuadas 120 personas que se encontraban en la dependencia de Gendarmería y a otras 200 de un edificio contiguo.

Las autoridades de seguridad no informaron quién era el destinatario de la encomienda. Tampoco si alguna organización se atribuyó el ataque. La división antiterrorista de la Policía Federal Argentina lleva adelante los peritajes en el lugar mientras la justicia federal investiga el hecho.

Argentina tiene una larga historia de atentados terroristas contra las fuerzas de seguridad, especialmente durante los convulsionados años 70. Tras el retorno de la democracia en 1983, se volvieron menos frecuentes.

Además del control de las fronteras, la Gendarmería se dedica a combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad urbana.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Mipymes cubanas comienzan a importar combustible en isotanques en plena presión petrolera de EEUU

Mipymes cubanas comienzan a importar combustible en isotanques en plena presión petrolera de EEUU

Sospechoso del homicidio de cubano en Hialeah se declara no culpable y pide juicio por jurado

Sospechoso del homicidio de cubano en Hialeah se declara no culpable y pide juicio por jurado

Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter