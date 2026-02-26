americateve

Tres civiles mueren en el noroeste de Colombia por explosivos lanzados desde un dron

BOGOTÁ (AP) — Tres integrantes de una misma familia murieron y uno más resultó herido el jueves tras un ataque con explosivos lanzados con un dron en el noroeste de Colombia perpetrado por grupos armados ilegales, informaron las autoridades.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, lamentó en la red social X la muerte de los tres civiles e indicó que los explosivos impactaron la vivienda de la familia en zona rural de Segovia, un convulso municipio del departamento de Antioquia.

En el ataque murieron una mujer y sus dos hijos, mientras que otro de sus hijos tiene “heridas de consideración”, según detalló a la prensa local el secretario de seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

Tras el ataque con explosivos, el ejército desplegó sus tropas, aumentando su capacidad en más de 100 soldados para “ejecutar operaciones ofensivas” y dar con el paradero de los responsables.

El comandante de la brigada 19 del ejército, brigadier general José Perdomo, responsabilizó del ataque con dron a los grupos armados organizados, sin señalar a uno en particular.

En Segovia y sus alrededores operan el cártel Clan del Golfo y facciones disidentes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.

“No permitiremos que grupos al margen de la ley socaven la tranquilidad de nuestra población civil”, indicó Perdomo en un video difundido a la prensa.

Los drones usados como arma han cambiado en los últimos meses la dinámica del conflicto armado en el país, que lidia con múltiples grupos ilegales que se disputan el dominio de territorios estratégicos para economías ilícitas como el narcotráfico.

Las autoridades han reportado que los drones son usados por ilegales para lanzar explosivos, pero también para vigilar a las tropas del ejército y monitorear las zonas para, por ejemplo, sacar cargamentos de droga.

FUENTE: AP

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

